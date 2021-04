Es ist Sommer, und die Kammgarn öffnet wieder Haus und Hof. Es ist die Antwort auf eine Durststrecke, wie sie es noch nicht gab. Exakt zur Jahresmitte läutete am Mittwoch eine Ausstellung den kulturellen Sommer ein. Wie farbig er werden kann, zeigen Henrike Gomber und Konrad Schmitt-Schrollbach.

Immer wieder entschied das Haus, sich künstlerischen Werken zu öffnen. Immer wieder gab es Zeitfenster, in denen das Kasino, der Cotton Club oder die Turbine mit galerieesken Attributen überzeugten. Fast ebenso lang hegten Richard Müller und sein Team den Wunsch, die ehemalige Schreinerei dafür einzurichten.

Nun sind die technischen Notwendigkeiten für eine ganzjährige Nutzung abgeschlossen, exakt in jenem Moment, in dem die erwähnte Szene nach Kunst und Konzerten dürstet. Seit Donnerstagabend ist auch die Musik zurück.

Sonnenlicht fällt auf schwelgende Farben

Alles das passiert in einem Ambiente, das - bei Wetter wie am Mittwoch – dem Flair jeder mediterranen Gegend standhält. Da ergießt sich frühabendliches Sonnenlicht über das Kammgarn-Anwesen und fällt wie grafisch gezeichnet durch die typischen Bogenfenster der ehemaligen Schreinerei auf eine Farbigkeit, die wie trunken die Wände mit den Werken des Duos bebildert: Lamellenquadrate neben Charakterköpfen, akkurat montiertes Holzprodukt neben schwebenden Konturen, statisch funktionierendes Holzgeviert neben anatomisch markanten Gesichtern.

Im Nebeneinander dieser krassen Kontraste schwelgen Farben, satt wie auf ewig, und markieren Kanten – stabil wie auf ewig. Sie stehen symptomatisch für die Gewissheit von Geist und Körper. Tatsächlich wirken die vollformatigen Gesichter wie geistvolle, emotionsgeladene und sympathische Freunde derer, die sie betrachten.

Und wir, die hinsehen, mögen sie wie den Gegenpart zu unserem Alter Ego, voller allegorisch bis altruistisch anmutender Sehnsüchte menschlichen Seins. Sicherlich: Diese Mimen, sie leiden, weinen, erschrecken, staunen und sinnieren, denn sie sind – und nur das zählt. Gomber erzählt dies. Auf eine unvergessliche Art, die gut tut. Und diese Art heißt über Eingrenzen und Einfärben hinaus uferloses Sehnen.

Entlang linearer Kanten

Nicht minder einladend und anziehend wirken Schmitt-Schrollbachs Werke eines Lamellen-Lebens. Bei ihm geht es streng entlang linearer Kanten, hinein in Verwinkelung, um abzutauchen in reliefartige Linienführung. So simpel wie eindrucksvoll. Zumal der Künstler mit Farbtönen spielt, die winkelbasierend grafische Flächen formen je nach Blickrichtung, ähnlich optischer Drehmomente doppelseitiger Illustrationen.

Werkstoff Holz berührt die Sinne

Schmitt-Schrollbach erzählt nichts. Er gewährt dem Betrachter ästhetisches Wohlbefinden harmonischer Klangfarben oder einfach nur ein Geviert gedanklicher Behausungen, in dem Holz die Sinne berührt. Spannende Aspekte, die er auf Betrachter überträgt: „Die Bewegung des Betrachters ermöglicht kinetische Kunst – bewegte oder bewegende Kunst?“

Zur Person: Henrike Gomber und Konrad Schmitt-Schrollbach

Mit Henrike Gomber kommt eine Illustratorin und Malerin aus Bad Homburg zum zweiten Mal nach Lautern. Es heißt, sie habe „viele Leben gelebt“, was vormalige Keramikkunst, Design und Trendscout meint. Ein wichtiger Aspekt ist ihr die Farbe, weil sie „voller Energie“ Emotionen transportiere, vor allem im Kontext zwischenmenschlicher Beziehungen. Die Charaktere auf ihren Bildern sind roh und düster – zur gleichen Zeit aber auch verspielt.

Konrad Schmitt-Schrollbach lebt und arbeitet in Niedermohr. Seine künstlerische Beschäftigung mit dem Material Holz animierte zu einer Experimentierfreude, die seine Bewunderer immer wieder aufs Neue staunen lässt. Dahinter stecken Ansichten und Sichtweisen, die einerseits präzises Arbeiten voraussetzen, andererseits sich emotionaler Farbdivergenz aussetzen. Apropos bewegend: Es begann gerade ein farbig-flammend-bewegender Kultursommer, Teilhabe mit Abstand und Mundschutz.

Info

Die Ausstellung ist bis 9. August mittwochs ab 18 Uhr und jeweils bei Konzerten zu besichtigen. Danach folgen weitere zwei Ausstellungen für jeweils rund acht Wochen, unter anderem mit Künstlern aus Nigeria, Heidelberg und Lautern.