Cristina Beard steht mit ihrer Kunst für Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung. Sie machte es sich zur Lebensaufgabe, Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung mehr in Kunst und Kultur einzubeziehen. Die gebürtige Chilenin wanderte 2001 in die USA aus und arbeitete dort sieben Jahre lang mit Menschen mit Behinderungen zusammen. Als Stipendiatin der Alexander-von-Humbold-Stiftung ist sie seit Ende 2022 am Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) tätig.

„Damals hatte ich die Möglichkeit, in einem Museum in Stuttgart zu arbeiten. Ich mache es mir aber gerne selbst etwas schwer im Leben und wollte an einem kleineren Museum für mehr Veränderung sorgen. Es war mir wichtig, dass das mpk behindertengerechter wird“, sagt Beard. Außerdem wolle sie verschiedene Kulturen mit ihren Projekten und Workshops enger zusammenbringen.

Aufzeigen, dass jeder Mensch gleich ist

So auch mit dem Workshop „Kunst als Meinung“ im Rahmen des Lautrer Demokratieladens. Mit Hilfe ihrer Kunst will sie aufzeigen, dass jeder Mensch gleich ist – unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, jeglicher Beeinträchtigung oder dergleichen. „Gemeinsam sind wir stark. Das geht aber nur, wenn wir uns alle verstehen und jeder jeden akzeptiert. In der Demokratie ist es genauso. Da muss man auch jeden miteinbeziehen. Also warum tun wir es nicht im Alltag?“, fügt Beard hinzu. „Ich merke immer wieder, wie die Kunst zur Sprache für Leute wird, die eben nicht dieselbe Sprache sprechen. Für mich ist es auch schön mitanzusehen, wie viel Spaß die Menschen dabei haben. Deshalb veranstalte ich gerne solche Workshops“, erklärt sie.

Zu ihrem Workshop am Sonntag, 10. März, von 14 bis 17 Uhr ist jeder eingeladen, den Demokratieladen in der Schneiderstraße 12 zu besuchen. Da die Plätze für diese Veranstaltung begrenzt sind, wird um Anmeldung per E-Mail an bildungsbuero@kaiserslautern.de gebeten.