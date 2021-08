Rund 60 Teilnehmer kamen am Samstagnachmittag zu einer Kundgebung am Altenhof, um auf die derzeitige Situation in Afghanistan aufmerksam zu machen.

Hintergrund ist, dass die NATO-Truppen nach 20 Jahren das Land verlassen, darunter auch die Bundeswehr. Mahdi Ahmadi (vorne rechts), einer der Initiatoren der Kundgebung, machte deutlich, dass die Sicherheitslage im Land keineswegs geklärt ist, und er äußerte große Befürchtungen dass die gewaltsamen Konflikte zwischen den einzelnen Volksgruppen zunehmen und in einem blutigen Bürgerkrieg enden. Er forderte Hilfen für Kriegsflüchtlinge, die ihr Land verlassen. Unterstützung fand die Veranstaltung durch Mitglieder der Linkspartei sowie der Linksjugend. Auch Mitglieder von privaten Flüchtlingshilfen solidarisierten sich mit den Initiatoren.