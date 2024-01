SWK-Kunden müssen in diesem Jahr länger auf die Jahresrechnungen warten, als üblich. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, brauche man beim Großteil der Kunden für den Versand der Jahresrechnungen „noch etwas Zeit“. Eine genauere Angabe machten die Stadtwerke nicht.

In der Mitteilung heißt es: „Deshalb entschuldigen wir uns bei allen Strom-, Gas-, Wasser oder Wärmekunden, die aktuell auf ihre Jahresrechnung warten.“ Hauptursache für die Verzögerung sei die Umsetzung der Preisbremsen. Dafür seien viele komplexe Einstellungen im System erforderlich gewesen, diese hätten wiederum Auswirkungen auf bestehende und bewährte Prozesse. „Das sorgt bei uns – so wie bei vielen Stadtwerken in Deutschland – für Stau bei den Abrechnungen“, lassen die Stadtwerke wissen. Das Team arbeite „mit Hochdruck daran, den Zeitverzug wieder aufzuholen“. Die Kunden würden über den aktuellen Sachstand und mögliche Auswirkungen auf der Website unter https://swk-kl.de/rechnung und auf Social Media informiert.