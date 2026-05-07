Lauterns Musikszene startete in den 1960ern durch und erlebte in den 90ern einen Höhepunkt. Nun gibt's in der Fruchthalle die Premiere eines Buches, das sich darum dreht.

„Auf ein Buch“ heißt es wieder in der Lauterer Pfalzbibliothek in der Bismarckstraße am Freitag, 8. Mai, ab 14 Uhr. Diesmal liegt das Augenmerk auf Bilderbüchern zwischen Kinderbuch und Kunstkatalog. Eigene Lieblingsbücher bitte mitbringen, der Eintritt ist frei.

Ein weiteres Sinfoniekonzert der Pfalzphilharmonie Kaiserslautern ist für den 8. Mai um 19.30 Uhr in der Lauterer Fruchthalle angekündigt. Werke von Tschaikowski oder Schubert werden geboten. Karten über Telefon 0631 3652316.

Im Irish House an der Eselsfürth gibt’s gleich drei Coverkonzerte. Am 8. Mai ab 20.30 Uhr Lieder von Westerhagen mit Mariuzz, am 9. Mai dann Guns N’Roses Titel mit Slash N’Roses und am 13. Mai Stücke der Red Hot Chilli Peppers mit Red Hot. Karten jeweils an der Abendkasse.

Das große Polizeiorchester Rheinland-Pfalz ist am 8. Mai ab 19.30 Uhr in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle zu finden. Mit einem Wohltätigkeitskonzert für soziale und karikative Zwecke. Karten sind über Telefon 06381 424496 zu haben.

„Schöne bunte Welt“ nennt sich die Ausstellung, die am 8. Lauterer AmWebEnd Lauterer AmWebEnd in der Richard-Wagner-Straße 55 eröffnet wird. Der Maler Michael Reutlinger zeigt seine farbenfrohen und heiteren Werke im Stil der Naiven Malerei. Dazu gibts Musik auf der Jazzgitarre von Jochen Schott.

Am 8. Mai, eine Stunde früher, um 18 Uhr, läuft eine Kunstraumre Vernissage im Lauterer Kunstraum Westpfalz in der Pirmasenserstraße 6. Unter dem Titel „Metallgespinste“ sind dann die Metallarbeiten der Künstlerin Angelika Summa zu sehen. Danach immer samstags zwischen 11 und 14 Uhr.

Auch am 8. Mai um 18 Uhr steht noch eine Ausstellungseröffnung an: Euphrosina Stratenwerth zeigt Bilder, Objekte und Skulpturen unter dem Titel „Von 0 auf 87“. In der Orangerie der Kirchheimbolander Stadthalle . Ein Gespräch mit der Künstlerin steht am 12. Mai auf dem Programm.

Treten in Rockenhause auf: Klaus der Geiger und Marius Peter. Foto:Piadollo

Im Lauterer Kabinett K 2 in der Königstraße 34 heißt es am 9. Mai, 14 Uhr: „Die Zeit steht still, wir sind es die vergehen“ geboten vom Duo Madeleine Giese/ Rainer Furch mit Texten von Heraklit bis Jakob Böhme. Eintritt frei, Spenden erbeten.

„Kick-off-Kabarett für bildungsbewegte Richtungswechsler“ nennt sich nicht gerade einfach das Programm der Kabaretttruppe Querschläger. Am 9. Mai, 19 Uhr, im Festhaus Winnweiler , Höringer Straße 8. Karten über Telefon 0651 9790777.

Wer sich unter einem „Hippiemarkt“ was vorstellen kann, darf sich am 9. Mai ab 12 Uhr zum Strandbad Gelterswoog bei Hohenecken aufmachen. Die Musik zu diesem wahrscheinlichen Verkauf gebrauchter Hippies bieten DJ Worldmukka und die Combo Acoustic Fight kostenlos.

Eine fulminante, akustische Rod Stewart Show mit dem Künstler Mr. Rod ist am 9. Mai, 19.30 Uhr, in der Landstuhler Stadthalle zu haben. Inklusive der Welthits „Sailing“, „Maggie May“ oder „The First Cut Is the Deepest“. Karten: Telefon 06371 923424.

Im Zirkushaus Pepperoni in der Rockenhausener Schlossstraße 6 a tritt am 9. Mai ab 18 Uhr der bekannte Straßenmusiker Klaus der Geiger mit Marius Peters auf. In der Reihe „ROKmusic“ und mit einer Mischung aus Jazz oder Klassik. Karten über rokmusic@zirkus-pepperoni.

Das Vokalensemble Unart hat A-cappella-Lieder vom Mittelalter bis heute im Programm, zu erleben am 9. Mai, 18 Uhr, in der Lauterer Kirche St. Martin am Martinsplatz. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Andreas Fillibeck Foto: Igs

Das stets schöne und abwechslungsreiche Stadtteilfest im Lauterer Stadtpark wird am 9. Mai von 12 bis 18 Uhr vom Arbeits- und sozialpädagogischen Zentrum organisiert. Bei diesem beliebten Familientreff gibt’s Stände aller Art sowie Spaß und Spiel für Groß und Klein. Muss man eigentlich unbedingt mal vorbeischauen! Zumindest wenn man in der Nähe wohnt.

„Sounds of America“ heißt ein Konzert am 9. Mai, 18.30 Uhr, in der Scheune des Kaiserslauterer Theodor-Zink-Museums unter der Ägide der Atlantischen Akademie. Mit Sopran, Bariton und Piano geht’s in Richtung Pete Seeger, Cole Porter oder Woodie Guthrie. Sicher auch gesellschaftskritische Musik, wie sie in den USA jetzt gerade nicht so angesagt scheint. Karten: Telefon 0631 3652316.

Ein Kammerkonzert des Klassischen Orchesters der RPTU geht am 9. Mai, 15.30 Uhr, in der Lauterer Marienkirche am Marienplatz über die Bühne. Mit Musik etwa von Händel, Schubert oder Hoffmeister. Der Eintritt ist frei.

Am 9. Mai ab 20 Uhr gibts eine neue Ausgabe der Reihe „No Music in K-town“ im Cotton Club der Lauterer Kammgarn . Das Sunday Allstars Project sowie die Bands Gonge De und Eden Bleak stehen auf der Bühne. Mit russischem Punk, Independent oder Heavy Metal Rock.

Das Jazztrio My Funny Cellotine stürmt am 10. Mai, 17 Uhr, die Protestantische Kirche in Mackenbach . Die Jungs kümmern sich mit Titeln wie „What a Wonderful World“ oder „Dein ist mein ganzes Herz“ um alle am Muttertag vernachlässigten Mütter. Ach, was sinn dess doch ferr guhde Buwe! Karten an der Tageskasse.

Am Sonntag, 10. Mai, 11 Uhr, tritt das Pardall-Quartett in der Kaiserslauterer Pfalzgalerie auf. „Klangfarben heißt das Programm, das Mari Kitamoto, Karoline Janot (Violinen), Johannes Pardall (Viola, Moderation) und Yejin Na (Violoncello) spielen. Anmeldung ist nötig per Mail an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de oder Telefon 0631 3647201, Karten vor Ort.

Der Rheinland Pfalz International Choir tritt am 10 Mai, 18 Uhr, in der Kirche St. Richard in Lautern-Erzhütten auf. Mit Spirituals, Volksweisen aus aller Welt oder geistlicher Chormusik. Der Eintritt ist frei.

Eine Veranstaltung zur Erinnerung an die Bücherverbrennung in der NS-Zeit findet am 10. Mai, 19.30 Uhr, im Museum im Stadtpalais Kirchheimbolanden statt. Die Schriftstellerin Monika Bös spricht über die entsprechenden Folgen für Autorinnen und Autoren dieser Zeit. Eintritt auf Spendenbasis.

Spielt in Kaiserslautern: das Pardall Quartett. Foto: philip Nicokai

Im Pfalztheater ist für den 12. Mai um 18 Uhr die kostenlose Soiree zum Tanzabend um die Geschichte „Romeo und Julia“ angesetzt. Ein Blick in die Orchesterprobe gehört genauso dazu wie Teile von Proben des Tanzensembles.

Die Combo Ganser aus Chicago kommt mit ihrem Art-Punk am 12. Mai, 20 Uhr, ins Kulturzentrum Kinett in Kusel, am Hofacker 11. Mit ihrer neuen CD „Animal Hospital“. Klasse eigentlich, dass dort seit langem Bands aus aller Welt auftreten. Karten und Weiteres über kinett-kusel.de.

Am 13. Mai, 19.30 Uhr, ist es in der Lauterer Fruchthalle soweit. Dann wird der Band „Soundtrack einer Stadt“ vorgestellt. Das Herausgeber-Trio Christina Bacher, Matthias Aicher und Michael Halberstadt verspricht „einen Streifzug durch die Kaiserslauterer Musikszene von den 1960ern bis in die 1990er“. Dazu gibts Musik von Tabriz Kahlilov und der Combo False Lefty. Im Anschluss ist eine Signierstunde angesetzt und DJ PZero legt im Foyer 1980er-Titel auf.