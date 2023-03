Der von einer Lauterer Genossenschaft betriebene Benderhof in der Richard-Wagner-Straße ist immer wieder für Überraschungen gut. Waren schon die regelmäßigen Jazzsessions in den vergangenen Monaten echte Kracher, so hat das Benderhof-Team jetzt noch die angesagte kanadische Liedermacherin Lynne Hanson mit ihrem Begleitmusiker Blair Michael Hogan (nicht Hulk Hogan!) engagiert.

Die Frau aus Ottawa reiht sich in die schöpferische Riege moderner englischsprachiger Liedermacherinnen und Liedermacher wie etwa Sierra Ferrell oder Lost Dog Street Band ein. Ihre Songs sind mal leidenschaftlich, mal melancholisch und gemischt aus Blues, Country und American Folk. Sehr hörenswert und außergewöhnlich. Los gehts im Benderhof am Samstag, 18. März, ab 20 Uhr. Karten an der Abendkasse. Nicht zu spät kommen, wird sicher rammelvoll!

Magiker müssen nicht unbedingt mit Zylinder und Frack über die Bühne stapfen. Wie das Beispiel des Magikers Farid deutlich zeigt. Der Mann zaubert am Freitag, 17. März, ab 20 Uhr im Kasino der Kaiserslauterer Kammgarn drauf los. Auf persönliche, packende und unberechenbare Art und Weise. Karten im Internet unter www.kammgarn.de. In der Fruchthalle Kaiserslautern wird es dann am 18. März, 20 Uhr, magisch. Zumindest musikalisch. „The Magical Music of Harry Potter – Live in Concert“ ist trotz stattlicher Preise fast ausverkauft, Karten unter Eventim.

Die bekannte Rock’n’Roll-Combo Boppin B. tritt am 17. März ab 20.30 Uhr im Irish House an der Eselsfürth auf. Karten an der Abendkasse.

Modernen Doom Jazz Rock bietet das Hedvig Mollestad Trio am 17. März ab 20 Uhr im Kuseler Kinett, Im Hofgarten 11. Weiter geht’s am gleichen Ort am 19. März, 20 Uhr, mit der Band Black Market Karma und Psychedelic Music aus England. Karten im Netz unter www.schalander-kusel.de.

Tom Gernhardt ist am 17. März Gast Kusel Foto: Julian Huke

Ebenfalls in Kusel gibt es am Freitag, 17. März, auch ein Gastspiel mit Deutschlands bekanntestem Hausmeister: Tom Gerhardt ist in der Fritz-Wunderlich-Halle ab 19.30 Uhr als Hausmeister Krause unterwegs. Es geht um Dackel und Ehezoff. Karten unter 06381/424496 oder www.ticket-regional.de.

Comedy gibt es auch in der Stadthalle in Kirchheimbolanden am Freitag, 17. März: „Feuer frei!“ heißt das neue Programm von Sven Hieronymus, dem „Rocker vom Hocker“ von RPR1. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es etwa unter 0761 888499 99 oder www.mach-4.de.

Der Lauterer Salon Schmitt in der Pirmasenser Straße bietet Hörenswertes: Am 17. März ab 20 Uhr ist die US-amerikanische Liedermacherin Dana Maria zu Gast. Mit zeitgenössischem Country im waschechten Texas-Slang. Karten unter www.salon-schmitts.de.

Sie wollen die Vorurteile über Blasmusik entkräften: Die sieben Jungs der Tiroler Gruppe Viera Blech. Ob’s klappt, erfährt man am 17. März ab 20 Uhr im Ramsteiner Congress Center. Karten unter 06371-592-220. Am Sonntag, 19. März, wird es im Congress Center dann ab 17 Uhr nostalgisch: „Die Welt ist himmelblau“ heißt das Programm mit Robert-Stolz-Melodien, dargeboten vom Kammerchor Landstuhl unter Heribert Molitor und Pfalztheater-Größen wie Astrid Vosberg, Daniel Böhm, Peter Floch und am Klavier Frank Kersting, geleitet von Sopranistin Daniela Schick.

Am 17. März in Ramstein-Misenbach im Congress Center zu erleben: die Truppe Viera Blech. Foto: Viera Blech

Weiter gehen auch die Veranstaltungen auf dem Kaiserslauterer Hauptfriedhof anlässlich von Thomas Brenners Kunstprojekt: Am 18. März um 15 Uhr ist das Duo Giese-Furch am Friedensbrunnen nahe der Grablichtinstallation zu finden. Die beiden bemühen immerhin die Bibel und den Koran, weiterhin Wilhelm Busch, Robert Gernhardt oder Hölderlin, um sich dem Thema Tod und Vergänglichkeit zu nähern. Der Eintritt ist frei.

Es gibt Leute die sammeln Briefmarken, Bierkrüge oder Strafzettel. Michael Geib hat jahrzehntelang Hampelmänner gesammelt. Historische, kindliche, politisch inkorrekte oder selbstgebastelte. Wer sich die lustigen Kerle anschauen will, kann das ab der Eröffnung am 18. März um 11 Uhr im Lauterer Theodor-Zink-Museum tun. Mit und ohne Kinder.

Was gibt es gefühligeres als die Songs von Simon & Garfunkel? Ein Duo, das sich dieser romantischen Musik verschrieben hat, tritt am 18. März ab 20 Uhr im Saal Kaiser in der Mackenbacher Hauptstraße auf. Karten unter 06574-994065.

Und die Pfälzer Komödie startet ihr neues Stück „Klatsch und Tratsch“ am 18 März um 19.30 Uhr in der Landstuhler Stadthalle. Danach gibts noch etliche weitere Aufführungstermine im April. Karten unter 06371-92340.

Am 18. März zu Gast im Blauen Haus in Bolanden: Awaiting Dawn. Foto: Awaiting Dawn

Im Blauen Haus in Bolanden-Weierhof wiederum gibt es am 18. März ab 20 Uhr etwas auf die Ohren: Die Combo Awaiting Dawn rund um Benjamin Reiter spielt anspruchsvolle Eigenkompositionen zwischen Progressive Metal, Alternative und Progressive Rock. Im Vorprogramm zu erleben: The Wolfwalk Experience. Infos und Reservierung unter info@blaues-haus-ev.de

Schon jahrelang im stillen Kämmerlein Texte geschrieben? Und noch nie vors Publikum getraut? Jetzt ist die Gelegenheit: Am 22. März ab 20 Uhr gibts wieder eine Poetry-Slam in der Schreinerei der Kammgarn. Dabei reicht das Spektrum von Lyrik über Prosa bis hin zu Rap oder Comedy. Bitte vorher per E-Mail anmelden: Mail@chiller.art. Viel Spaß.