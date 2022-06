Seine Ausstellung beinhaltet eine „Hommage an Fritz Walter“, was sicher alle Lauterer Fußballfans interessieren dürfte: Volker Müller, der ehemalige Art Director internationaler Frankfurter oder Münchener Werbeagenturen, beschließt den Reigen der Künstler des Erfenbacher Künstlerhauses „Kunst am Gleis“ im kleinen, aber feinen Lauterer AmWebEnd in der Richard-Wagner-Straße 55. Los geht’s an diesem Samstag, 11.Juni, ab 19.30 Uhr.

Bei der Ausstellungseröffnung zeigt der rührige Mann unter dem Titel „Neustart“ Malerei, Grafik und Zeichnungen. Mal abstrakt, mal figürlich und mal surreal. Darunter wie gesagt einige Arbeiten, die sich um die Geschichte des 1. FCK drehen. Ob dann vor der Galerie AmWebend auch ein bisschen gekickt wird, war noch nicht in Erfahrung zu bringen.

Ein Benefizkonzert für die bekannte RHEINPFALZ-Spendenaktion Alt – Arm – Allein läuft heute Abend, 10. Juni, ab 19 Uhr in der Fruchthalle. Die Big Band der Bundeswehr spielt ein Programm, das vom Glenn-Miller-Sound bis zu heutiger Musik reicht. Karten unter der Telefonnummer 0631 3653450.

Post-Punk und a cappella-Gesang

Die Intergalactic Lovers sind eine wilde, vierköpfige Post-Punk-Band aus Belgien. Am heutigen Freitag, 10. Juni, stürmen sie ab 20 Uhr das Kulturzentrum Kammgarn. Karten im Netz unter www.kammgarn.de.

Andreas Fillibeck Foto: Girard

Die a capella-Truppe Wise Guys firmiert seit neuestem als Alte Bekannte. Mit dem Programm „Bunte Socken“ kommen die Sänger ebenfalls heute, 10. Juni, ab 19.30 Uhr in die Kuseler Fritz-Wunderlich Halle. Inklusive ihrer Hits „Wir sind da“ oder „Das Leben ist schön“. Karten unter der Telefonnummer 06381 424271.

Lautrer Clubs mit Programm

Die Gruppe Boys Named Sue mit ihrem Programm aus Folk, Rock oder Rockabilly hat jede Menge Fans in Lautern. Also nicht zu spät hingehen, zu ihrem Auftritt am morgigen Samstag, 11. Juni, um 20.30 Uhr im Benderhof in der Richard-Wagner-Straße. Karten an der Abendkasse.

Am Sonntag, 12. Juni, ab 20 Uhr gibt’s wieder junge, interessante Musik im Salon Schmitt in der Pirmasenser Straße 32 in Kaiserslautern. Die Gruppe Vivin aus Wien ist auf Indie und Electronic Pop spezialisiert. Karten im Internet über www.salon-schmitts.de.

Musik auch im Freien

Verschiedene Bands und Formationen der Emmerich-Smola-Musikschule sind am Sonntag, 12. Juni, zwischen 10 und 16 Uhr auf dem Gelände der Gartenschau Kaiserslautern zu finden. Außerdem gibt’s dann das Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, seltene Instrumente wie den Dudelsack kennenzulernen.

Ab 11 Uhr, ebenfalls am Sonntag, 12. Juni, gibt’s auch wieder Musik auf der Bühne im Volkspark. Die Landauer Brass Connection spielt Nummern von Glenn Miller bis Queen.

Festival in der Altstadt

Der Münchener Liedermacher Philip Bradatsch kommt mit seinen kritischen Songs am Montag, 13. Juni, ab 20 Uhr ins KuselerKinett, Am Hofacker 11. Karten im Netz über www.schalander-kusel.de.

Philip Bradatsch kommt aus Kaufbeuren und spielt Gitarre und Banjo. Am Montag gastiert er in Kusel. Foto: Sebastian Weidenbach

Es gibt wieder ein Monkey-Jump-Festival in Kaiserslautern. Am nächsten Mittwoch, 15. Juni, treten in 15 Locations der Altstadt siebzehn verschiedene Bands auf. Darunter bekannte hiesige Gruppen wie Dressinger oder Ruppert spielt.

Ebenfalls am kommenden Mittwoch ab 19 Uhr kommen die Autoren Sebastian Fritzek und Vincent Kliesch in die StadthalleKirchheimbolanden. Die Beiden lesen aus ihrem vierten Krimi-Band „Auris“ um das Ermittlerpaar Ansorge & Hegel. Viel Spaß.