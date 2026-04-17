Der Auftakt des Kultursommers Rheinland-Pfalz wird vom 1. bis 3. Mai in Kaiserslautern gefeiert, auf der Kulturmeile zwischen Pfalzgalerie und Schillerplatz.

Das ganze Land ist eingeladen, wenn Kaiserslautern zum dritten Mal seit 1992 die Ehre hat, das dreitägige Festival, das diesmal unter dem Motto „Die Goldenen Zwanziger“ steht, auszurichten. Bei der Vorstellung des Programms im Pfalzgrafensaal war Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) euphorisch: „Toll, dass wir das im Jahr des 750. Stadtjubiläums geschafft haben.“ Kaiserslautern werde sich zum Start des Kultursommers Rheinland-Pfalz drei Tage lang als Stadt der kurzen Wege in Szene setzen und zeigen, was kulturell auf engstem Raum zwischen Museum Pfalzgalerie und Fruchthalle geboten ist. Das Fest demonstriere die großartige Zusammenarbeit der Kulturschaffenden und Institutionen in Kaiserslautern. Klasse findet sie, dass die Kammgarn, die 2006 nicht dabei war, diesmal mitmacht. „Hier wächst zusammen, was zusammengehört“, so Kimmel.

Das Kareol Tanzorchester spielt den Sound der Goldenen Zwanziger in der Fruchthalle. Foto: Claudia Schneider

Kammgarn-Chef Richard Müller wurde sogar ein bisschen gefeiert. Er hatte, wie Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck erinnerte, bei der ersten Kultursommer-Eröffnung 1992 die Kult-Zeltshow „Nacht der Sterne“ aus der Taufe gehoben, die im ganzen Land Erfolge feierte. Diesmal, das kündigt Müller an, soll es am Freitagabend, 1. Mai, in der Kammgarn ein Pre-Opening mit einem Doppelkonzert geben, mit dem aus Babylon Berlin bekannten Moka Efti Orchestra und der britischen Formation Nubiyan Twist, die den Sound der Goldenen Zwanziger neu interpretiert.

„Viele außergewöhnliche Programmpunkte“

Hardeck betont, es werde ein großartiges Wochenende, mit vielen außergewöhnlichen Programmpunkten und einem kritischem Blick auf die Zeit vor 100 Jahren und auf heute. Gefeiert wird vor allem am Samstag, 2. Mai. Entlang der Kulturmeile reiht sich dann von 11 Uhr – zur Eröffnung kommen Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Kulturministerin Katharina Binz – bis nach Mitternacht eine Veranstaltung an die andere. Der Bezirksverband wird laut seinem Vorsitzenden Hans-Ulrich Ihlenfeld mit all seinen Einrichtungen vertreten sein, sogar mit Exponaten aus dem Pirmasenser Dynamikum. „Bei uns ist Mitmachen für die ganze Familie angesagt“, verspricht er. Auch das Hofgut Neumühle ist dabei, mit einem Erlebnis-Bauernhof. Und fast alles ist kostenlos, wie Teneka Beckers, Geschäftsführerin des Kultursommers, betont. Um 10 Uhr öffnet das Museum Pfalzgalerie seine Türen, ab 18.30 Uhr ist dort die neue Ausstellung „Eileen Gray – Golden Girls No. 3“ exklusiv vorab zu sehen. Es gibt ein Konzert der Deutschen Radio Philharmonie, Performance-Catwalk im Stil der New Yorker Ballroom-Kultur, ein Foto-Shooting vor Oldtimern und nach Einbruch der Dunkelheit Stummfilm-Kino in Kombination mit Lichtkunst von Ingo Bracke. Die stellvertretende Leiterin des Museums, Svenja Kriebel, versichert: „Es gibt ganz viel zu entdecken.“

Die Fassade der BBS II wird zur Galerie

Die Fassade der BBS II wird zur Galerie. Dort gibt es eine Installation von Schülerinnen und Schülern mit Unterstützung des Fotografen Thomas Brenner unter dem Titel „Golden Reloaded: Damals. heute. wir.“ Gegenüber lädt das Albert-Schweitzer-Gymnasium zum Café im Glanz der 20er Jahre ein, im Hof der Schule gastiert das TheatreFragile aus Detmold. Auf der Kulturmeile gibt es Walking-Acts und ein Zusammentreffen des Improvisationsorchesters Zusammen-Spiel! aus Trier und des Berliner Stegreif Orchesters. Mitmachen ist erwünscht!

Viele Akteure beteiligen sich an der Eröffnung des Kultursommers. In der Mitte OB Beate Kimmel, rechts daneben Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck und Teneka Beckers, Geschäftsführerin des Kultursommers. Foto: Claudia Schneider

Am und im Pfalztheater stehen Lesungen, Musik, Theater satt und Chansons mit Günther Fingerle auf dem Programm, auch für Kinder und Jugendliche ist viel dabei. Ein Höhepunkt ist das Konzert von Dota & Band am Samstagabend. Anschließend gibt es eine große After-Show-Party im Foyer. Pfalztheater-Chef Daniel Böhm hofft, dass viele kostümiert kommen und lange feiern. Die Rathausfassade wird zur Bühne für Artisten des Bencha Theaters. Am Abend wird sie zur Projektionsfläche eines visuellen Experiments, das Lichtkünstler Ingo Bracke mit der RPTU entwickelt hat.

„Wir zeigen spektakuläre Aufnahmen“

Auf dem Willy-Brandt-Platz wird das Artisjok-Theater zu sehen sein. Entlang der Kulturmeile und vor allem im Foyer der Fruchthalle präsentieren Stadtarchiv und Stadtmuseum ihre Themenausstellung „Lauterns Goldene Zwanziger“. Bernd Klesmann, Leiter des Stadtmuseums, macht Lust auf einen Besuch: „Es werden Impressionen aus der Stadt zu sehen sein, zudem Plakatkunst. Wir zeigen spektakuläre Aufnahmen.“ Das Kareol Tanzorchester entführt abends in die „Roaring Twenties“. Auch hier wäre eine Kostümierung im Stil der 1920er Jahre angesagt.

Auf dem Schillerplatz gibt es laut Beckers ein Bühnenprogramm, etwa mit den „Katzen“ aus Mainz, einer musikalischen Zuckmayer-Lesung, abends spielte „die hippe“ Frauenband Las Baklavas. Waren die zwanziger Jahre wirklich golden? Dieser Frage gehen in der Stiftskirche samstags um 20 Uhr der israelische Komponist Alon Wallach und Bezirkskantorin Beate Stinski-Bergmann nach.

Info

Fast alles ist kostenlos, für einzelne Veranstaltungen ist der Vorverkauf angelaufen. Das Programmheft liegt an vielen Stellen in und um Kaiserslautern aus, digital ist es unter www.kultursommer-eroeffnung.de zu finden.