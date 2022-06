„Es war ein großer Erfolg für die Kulturnacht“ – so lautet das Resümee des städtischen Referats Kultur zur Comeback-Ausgabe der Veranstaltung. Das abwechslungsreiche Programm sei hervorragend angenommen worden.

Zum ersten Mal seit 2019 habe die Veranstaltung wieder im gewohnten Format und Umfang stattfinden können: An 25 Orten in der ganzen Innenstadt sei alles vertreten gewesen, was die städtische Kultur repräsentiere, angefangen von der zentralen Anlaufstelle Fruchthalle über das Pfalztheater, das Museum Pfalzgalerie, den Japanischen Garten, das Stadtmuseum und das Studio des SWR. Aber auch Orte der freien Kulturszene wie der Salon Schmitt, die Pälzer Bagage, die Künstlerwerkgemeinschaft, das Union-Kino und der KunstRaum Westpfalz.

Von Ausstellungen über Musik aller Stilrichtungen, Ballett- und Tanzperformance, Live-Painting, Lesungen verschiedener Art bis hin zu Lichtinstallationen seien alle Kunstgattungen vertreten gewesen, so das städtische Kulturreferat. Bereits ab 15 Uhr habe es ein vielfältiges Programm für Familien und Kinder gegeben, bis dann nach 2 Uhr morgens der „harte Kern“ in der Fruchthalle den Chillout mit Klangimprovisationen genossen habe.

Über zehntausend Menschen seien in der ganzen Innenstadt unterwegs gewesen. Allein in der Fruchthalle seien weit über 1000 Besucher begrüßt worden. „Ich bin total glücklich über das so zahlreiche und begeisterungsfähige Publikum“, sagt Christoph Dammann, Leiter des Kulturreferates und Organisator der Langen Nacht der Kultur. Es habe alles gepasst: Stimmung, Programm, Wetter. Auch die Rückmeldungen an den vielen Kulturorten in der Stadt seien äußerst positiv gewesen.

Langes Ausruhen ist für die Organisatoren nicht möglich: Die Planungen für die nächste Lange Nacht der Kultur – am 17. Juni 2023 – haben bereits begonnen.