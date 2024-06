Der Kulturausschuss der Stadt hat am Dienstag einstimmig in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen, den Kulturpreis Kaiserslautern 2024 an Michael Halberstadt zu vergeben. Er ist Musiker, Leiter des Musikclubs Salon Schmitt und Mitbegründer der interkulturellen Band Shaian. Die Ehrung soll demnächst bei einem Festakt im Pfalzgrafensaal überreicht werden.

Michael Halberstadt entdeckte im Alter von fünf Jahren mit Klavierspielen die Musik und stellte fest, das sei seine Mission. Als Autodidakt begann er bald, Gitarre zu spielen, nahm mit 13 Jahren Unterricht bei Helmut Weilemann in Kaiserslautern und absolvierte 1983 ein Studium für Jazz und Popularmusik in Frankfurt, um seine Fähigkeiten weiter zu entwickeln.

Halberstadt war Mitglied der Kaiserslauterer Kult-Gothic-Band Arts and Decay. In den Neunzigern gründete er als Sänger und Gitarrist die Neil-Young-Coverband Lazy Force, die als eine der besten in Deutschland galt. Seine Vielseitigkeit und sein musikalisches Können führten ihn 1998 nach Hamburg, wo er vier Jahre lebte. Nach einer erfolgreichen und intensiven Zeit in Hamburg kehrte Halberstadt nach Kaiserslautern zurück, wo er sich mehr und mehr in die Musikproduktion vertiefte. Auf seinem Label Daddykate erschien das von ihm auch produzierte Debüt der Kaiserslauterer Band Dioramic, deren Schlagzeuger Anton Zaslavski später als Zedd Grammypreisträger wurde.

Ein Kultort

Inzwischen zum Kultort geworden, eröffnete Halberstadt 2015 den Musik-Club Salon Schmitt im Musikerviertel, in dem neben Lesungen und Ausstellungen vor allem Konzerte von internationalen Independent-Künstlern stattfinden.

Im Oktober 2019 hatte der Kulturausschuss die Einführung des Kulturpreises Kaiserslautern beschlossen. Er ist mit einem Preisgeld in Höhe von 3000 Euro verbunden und wird zur Hälfte von der Kunst- und Kulturstiftung der Sparkasse Kaiserslautern unterstützt. Bürgermeister und Kulturdezernent Manfred Schulz gratulierte Michael Halberstadt zur Auszeichnung. Diese soll demnächst bei einem Festakt im Pfalzgrafensaal überreicht werden.