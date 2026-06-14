Fliegende Kissen, eine Umarmung für die Pfalzgalerie und ein Daumenabdruck auf dem Rathaus: Die Lange Nacht der Kultur ermöglichte überraschende An- und tiefe Einblicke.

Stunde 0 – die Qual der Wahl: Vor dem Genuss steht die Frage: „Wo geh’ ich hin?“ Die Antwort heißt leider auch: „Was lasse ich weg?“ Eine Stunde lang feile ich an meinem persönlichen Wegweiser durch diese besondere Lautrer Nacht. Unterwegs bin ich mit dem Rad, so kann ich auch dezentral(er) gelegene Angebote „mitnehmen“ – eine Idee, die auch viele andere haben. So entstehen immer wieder spontane Pop-up-Fahrradparkplätze an den Veranstaltungsorten.

Stunde 1 – Licht im Dunkel (Part 1): Heiß begehrt ist der Einlass in den Felsenkeller unter der Meisterschule, wo mit „unterirdischLICHT!“ seit April eine Ausstellung erlebbar ist. Mit Kuratorin Birgit Weindl geht es die Stufen hinab und hinein in eine Welt, in der Licht Mangelware ist. Fingerzeige sind schwebende Kerzen, leuchtende Einmachgläser, ein Gang, der mit seinen rotierenden Projektionen die Sinne verwirrt, und fliegende Kissen, die wie kleine Ufos durch einen Felsengang flattern. „Aber hören Sie mal!“, macht Weindl auf ein unangenehmes Sirren aufmerksam. „Dieser Ton ist Teil des Kunstwerks. Frauke Eckhardt verweist damit auf den Ton des Krieges, wenn Unheilbringendes heranfliegt und Verderben bringt.“ Die Besucher schlängeln sich vorsichtig den Gang entlang. Weindls Worte arbeiten im Kopf weiter. Zwischen diesen meterdicken Wänden mit Hunderten Menschen eingepfercht, während die Welt vom Krieg erschüttert wird, wie es im Zweiten Weltkrieg für Hunderte Frauen und Kinder in Kaiserslautern Realität war? Eine gruselige Vorstellung. Dazu passt die mit leuchtenden Stäben verbarrikadierte Tür – Ausgang? Eingang? „Du kommst hier nicht durch!“ – wie ein mahnendes Ausrufezeichen. Nach einer knappen Stunde tauche ich blinzelnd aus der Unterwelt auf und freue mich am Licht im Hof der Meisterschule.

Wirken wie der Kulisse von »Waterworld« entstiegen: Die Akteure von Mad Sax Events im Hof des Alcatraz. Foto: Sven Holler

Stunde 2 – maskuline Geheimsymbolik: Nach den Geheimnissen des Felsenkellers wende ich mich den Symbolen der Freimaurer zu. Ein Blick in einen Tempel dieser sagenumwobenen Gruppierung? Diese Chance lasse ich mir nicht entgehen! Die Stunde im Logenhaus in der Augustastraße bringt intensive Gespräche und Einblicke in eine mir völlig fremde Welt. Als Frau darf ich in die „maskuline“ Lautrer Loge Galilei 810 mit ihren derzeit 25 aktiven Mitgliedern nicht eintreten. Doch um die Bedeutung von Zirkel, Winkel und Kette im Logo weiß ich jetzt Bescheid.

Stunde 3 – K-Town ganz anders: Vorbei am „Lautrer Schatten“, wo Besucher sich im ersten Abendlicht in aufgestellten Liegestühlen räkeln, geht es zum Friseursalon Wolf. Zwischen Waschbecken und Handtuchstapeln präsentiert die Ausstellung „Secrets of K-Town“ bunte Detailaufnahmen neben grafisch anmutenden Schwarzweiß-Motiven, welche die Symmetrie von Parkhausfronten und Treppenaufgängen mit neuem Blick zeigen. Vor zwei Bildern mit der unverkennbaren Handschrift Gernot Rumpfs bildet sich eine spontane Rätselrunde: „Ich hab’ die schun gesieh, aber bloß wo?“ Wie gut, dass QR-Codes den Standort der Aufnahme verraten – die Überraschung ist groß.

Jahresringe von wolkenhain.aktionen auf der Rathaus-Fassade. Foto: Stefanie Seither

Stunde 4 – rostige Gesellen und Gospelklang: Den Hof des Alcatraz bevölkern seltsam anmutende Gestalten. Wie der Kulisse von „Waterworld“ entstiegen wirken die Akteure von Mad Sax Events. Rostige Monstertrucks und zerbeulte Pickups bilden mit dem Alcatraz-Gefängnis-Bus ein eigenwilliges Ensemble. Die Kostüme der Darsteller scheinen aus zivilisatorischen Versatzstücken gemacht. Steam-Punk und der namensgebenden Actionfilm liefern die Inspiration für diesen wie aus der Realität gekippten Ort. Im Hotelsaal wartet der Gegenentwurf: Gesang auf höchstem Niveau präsentiert der International Chor. Perfekte Dynamik, präzise Artikulation und betörende Stimmen bescheren einen Moment voller Gospelseligkeit. Ein schneller Blick auf die Arbeiten der Freunde der Malerei Westpfalz – schon geht’s weiter durch die Nacht.

Abschluss mit dem Hildegard-Ensemble in der Stiftskirche. Foto: Stefanie Seither

Stunde 5 – 2029, wir haben es geschafft: In der Gaustraße bittet Ina Bartenschlager zur Lesung. Ach was, Lesung, eine waschechte Performance liefert die Autorin im vollen Wohnzimmer der „Belleville Wortwerkstadt“. Unter der Überschrift „Green Wall statt Grey Mall“ entsteht das Bild einer Zukunft, so schön, dass es kaum auszuhalten ist. Die Mall ist Geschichte. Grün erobert die Innenstadt. Die Lauter ist an die Oberfläche zurückgekehrt, im Theatergarten tobt das Leben. Begrünte Dächer, Urban Gardening, eine belebte Innenstadt in jeder Hinsicht. Über die Kaiserslauterer „Highline“ gelangt man aus der Mitte der Stadt auf Höhe der Baumwipfel ins Herz des Biosphärenreservats Pfälzer Wald. „Unser Leitungswasser – Platz 5 im Deutschland-Ranking! Darauf können wir stolz sein“, postuliert Bartenschlager und lädt zur Wasserverkostung. Ihre Vision ist eine, die ihre Zuhörer hoffnungsvoll und mit einem Funken Rebellion im Herzen entlässt. Da muss doch was zu machen sein? Bis 2029 ist ja noch ein bisschen hin… Tatsächlich gibt es (mindestens) einen Ort in der Stadt, in dem Zukunft gemacht wird: Im 42 wagen Besucher einen Blick auf das, was Wissenschaft möglich macht: Dort gibt es mit „Unbound“ ein interdisziplinäres VR-Erlebnis. Brille, Kopfhörer und Weste liefern ein multisensorisches Raum-Klang-Erlebnis, das auch überfordern kann: „Als es so dunkel wurde und so weit runter ging – das was schwierig für mich“, ist eine Frau beeindruckt vom Erlebten. „Wir sind total überrascht von dem Zuspruch!“, freut sich eine der betreuenden Studentinnen.

Stunde 6 – der Mann auf der Wand, Licht im Dunkel (Part II): Zurück in die Gegenwart, hinauf zur Pfalzgalerie, wo Lichtkünstler Ingo Bracke mit der „LichtKunstTanzPerformance“ die Fassade des Museums tanzen lässt. Am Fuß der Eingangstreppe tobt ein „Kampf“ zweier miteinander ringend-tanzender Künstler. Bracke zaubert mit Schattenwürfen entlang der Gebäudefront den Eindruck einer Heerschar von Figuren, die sich erheben, miteinander ringen, zu Boden fallen oder klein gehalten werden. Mal scheint es, als würden die Schattenriesen das Gebäude umarmen, mal als würden sie Stücke aus ihm herausreißen. Einmal mehr ermöglicht Bracke einen neuen Blick auf altbekannte Gebäude. Auf der Fassade des Rathauses zeigt sich das nächste Lichtzeichen: Wie ein überdimensionaler Fingerabdruck projiziert wolkenhain.aktionen aus Anlass ihres 25-jährigen Bestehens eine Art Jahresringe auf die Ost-Fassade und setzt ein Ausrufezeichen für die Lichtkunst-Szene in der Stadt.

Stunde 7 – Abschied: Noch immer rufen Aktionen, Angebote und Ausstellungen. Doch wie für die letzten Latino-Tanzpaare, die sich während des Abbaus im Dunkeln auf dem Stiftsplatz wiegen, neigt sich der Abend für mich ihrem Ende zu. Beim Auftritt des Hildegard-Ensembles in der illuminierten Stiftskirche lasse ich die Eindrücke sacken. Was für eine Nacht!