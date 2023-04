„KULTn8“ – die Zweite: Nach drei Jahren Stillstand soll es am 14. April wieder rund gehen in der Stadt. Die „Kultnacht“ der Jugendkulturmeile will junge Lautrer zwischen 14 und 21 Jahren mit einem bunten Programm in neun städtische Kultureinrichtungen bringen. Die haben sich einiges überlegt – von Live-Mario-Kart in der Bibliothek bis zum bühnenreifen Boxen am Theater.

Das Programm steht, die Locations sind bereit – fehlen noch die Jugendlichen. Bei der Pressekonferenz warb Johannes Schmitt von der Volkshochschule am Mittwoch für die „Schick und eigen“-Aktion in der Jugendkunstschule der VHS. Von 19 bis 22 Uhr werden Jutebeutel aufgehübscht. Mit Textil- und Acrylfarben, aber auch mit Sprühdosen, Stempeln und Schablonen dürfen die Jugendlichen ihre eigenen „Trend“-Beutel gestalten.

Im Stadtmuseum ein paar Straßen weiter darf sich ebenfalls kreativ ausgetobt werden. Es gibt „Action Painting“ und eine kleine Erkundungstour à la Nachts im Museum. Von 19 bis 22 Uhr lautet das Motto: „Male, was du fühlst und höre Punk-Musik dabei“, so formulierte es Museumsleiter Bernd Klesmann. Heißt: Junge Kunstschaffende tunken ihre Hände in Farbe und bemalen damit eine weiße Leinwand, während aus den Musikboxen Walter Elf und die Spermbirds dröhnen. Ab 20 Uhr gibt es Taschenlampenführungen durch die dunklen Kellergewölbe des Wadgasserhofs, bei denen sich steinerne Relikte aus dem Mittelalter entdecken lassen. Das Programm im Zink-Museum wird vom Bildungsbüro der Stadt unterstützt.

App-Musik und gespielte Schläge

Auf eine musikalische Erkundungstour geht es in der Emmerich-Smola-Musikschule und -akademie. Leiter Max Punstein will sich mit den jungen Besuchern in die weite Welt der App-Musik wagen und einmalige Klänge mithilfe von Tablets kreieren, die anschließend in der Gruppe zu Tracks zusammengebaut werden.

Nicht Bauen, sondern Hauen ist die Devise im Pfalztheater. Die Kultnacht-Gänger dürfen sich von 18 bis 19 Uhr unter der Anleitung von Schauspieler Philipp Adam bühnenreif auf die Schnauze geben. Natürlich ohne sich wirklich zu verletzen. Wer keine Lust auf gespieltes Kämpfen hat, darf sich von 19.15 bis 20.15 Uhr am Musical-tauglichen Tanzen probieren (Leitung: Adrienn Cunka) oder bei Aktrice Barbara Seeliger (20.30 bis 21.30 Uhr) am Schauspiel-Talent feilen. Aber Obacht: Die Kapazitäten für die Workshops sind begrenzt. Wer zuerst kommt, haut zuerst!

Mario Kart durch die Bibliothek

„Geschlagen“ wird sich in der Stadtbibliothek nicht – es sei denn in einem Brettspiel. Von 18 bis 22 Uhr kann hier durch die Regale der neuen hauseigenen Spieleabteilung gestöbert werden – von Schach bis Jenga.

Um analoges und digitales Gaming geht es in der Pfalzbibliothek. An der Switch wird Mario Kart 8 und Mario Party gezockt. Außerdem gibt es ein analoges Mario-Kart-Rennen durch die Bibliothek – mithilfe einer eigens kreierten Strecke durch die Räume und Regale der „Bib“, zwei ferngesteuerten Spielzeugautos und Live-Kameras, die das Rennen auf die Bildschirme übertragen. An der Playstation Move gibt es außerdem die Möglichkeit, das „Sports Champions“-Game auszuprobieren.

DJ sorgt für musikalischen Ausklang

Das Jugendzentrum in der Steinstraße sorgt eher für das leibliche Wohl und Kopfsport. Leiterin Nicole Junk lädt ab 18 Uhr zum Café der Kulturen und bietet frischgebackene Kekse aus aller Welt an, alkoholfreie Cocktails und ein Pubquiz. In der Fruchthalle wird von 18 bis 23 Uhr junge Kunst von Jugendlichen für Jugendliche ausgestellt. Im Museum Pfalzgalerie können ab 18 Uhr Siebdrucke gestaltet werden, interaktive und spielerische Führungen – inklusive Rollenspiel – mitgemacht werden. Ab 22 Uhr gibt es die Möglichkeit, in der Foyer-Lounge zu chillen, ehe der Abend ab 23 Uhr mit Disco-Tracks von DJ Andy ausklingt.

Pfalzbibliotheks-Leiterin Claudia Germann findet die Kultnacht gut: „Wir hatten die Nacht 2019 als wiederkehrende Veranstaltung speziell für Jugendliche begonnen, damit sie die verschiedenen Einrichtungen der Stadt kennenlernen. Es gibt sowieso nicht so viele öffentliche Räume, an denen sich die Jugendlichen aufhalten können. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Aktion wieder stattfindet, die Kontakte wieder entstehen und die Stadt wieder lebendiger wird.“ Alle Programmpunkte sind kostenlos. Die jungen Teilnehmer müssen sich lediglich mit Armbändchen an den Stationen „ausweisen“. Alle weiteren Informationen gibt es unter www.jugendkulturmeile-kaiserslautern.de und auf Facebook und Instagram.