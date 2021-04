Ein Kulturmarkt vor Weihnachten findet in diesem Jahr in der Fruchthalle nicht statt. Corona lässt grüßen. Die Stadtverwaltung hält es freilich nicht ab, den Blick bereits auf das nächste Jahr zu richten. Der Kulturausschuss traf dazu am Donnerstag Entscheidungen.

Der städtische Kulturausschuss beschloss in seiner Sitzung am Donnerstag, dass der Kulturmarkt ab dem Jahr 2021 verkürzt wird. Er wird erst am Freitag, nicht schon am Montag nach dem Totensonntag beginnen und in der Woche nach dem Vierten Advent, spätestens am 23. Dezember, enden. Eine entsprechende Änderung der Marktsatzung nahm der Ausschuss einstimmig vor.

Die Verkürzung des Kulturmarkts soll die Kosten der Stadt senken und dazu führen, dass die Mieterhöhung für die Stände im Erdgeschoss und Zwischengeschoss nicht so hoch ausfallen muss. Eine beabsichtigte erhebliche Erhöhung der Standmieten hatte vor einiger Zeit zu einem Aufstand der Beschicker geführt.

Der Kulturausschuss segnete, ebenfalls einstimmig, eine Neuberechnung des Quadratmeterpreises ab, der ab dem Kulturmarkt 2021 seine Gültigkeit haben wird. Notwendig wurde die Neuberechnung dadurch, dass aufgrund sicherheitstechnischer Vorgaben Stände wegfallen beziehungsweise in ihrer Größe verändert werden. Die Vorgaben beziehen sich auf die Freihaltung der Rettungswege in der Fruchthalle oder die Verhinderung von Gedränge an der Garderobe im Zwischengeschoss.

Es verbleiben 211,5 Quadratmeter Standfläche

Herausgekommen bei der Neuberechnung ist ein Preis von 3,19 Euro pro Quadratmeter und Tag. Zugrunde gelegt wurden dabei 211,5 Quadratmeter an noch vorhandener Standfläche. Die Sachkosten wurden dabei von der Stadt mit 10.111 Euro beziffert. Dahinter verbergen sich Ausgaben für Dekoration, Werbung und die notwendige Brandwache. Die Personalkosten werden mit 7200 Euro angegeben, die Kosten für die organisatorische Vorbereitung des Kulturmarkts.

Einnahmen der Stadt aus den Mieten für die beiden Cafés, die vom Ökumenischen Gemeinschaftswerk sowie von der Berufsbildenden Schule I beziehungsweise der Berufsbildenden Schule II beim Kulturmarkt veranstaltet werden, wurden mit 1104 Euro beziffert.

Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Beate Kimmel (SPD) erläuterte gegenüber der RHEINPFALZ, dass sich mit der Neuberechnung der Quadratmeterpreis von 2,58 Euro auf 3,19 Euro pro Tag erhöhen wird. Auf den Betrag würden für gewerbliche Aussteller Zuschläge von 30 Prozent, für karitative Aussteller Abschläge von 30 Prozent vorgenommen. Dies entspricht einem Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2012. Durchschnittlich ergebe sich so im Ergebnis eine zehnprozentige Erhöhung der Standmiete, die bei den Ausstellern tatsächlich ankomme, betonte Kimmel.

Der Kulturmarkt vor Weihnachten feiert im Jahr 2021 ein Jubiläum. Er findet zum 40. Mal statt. Der Markt ist ein Höhepunkt im Lautrer Advent, beliebt bei Beschickern und Kunden. Über 80 Aussteller bieten ihre Produkte an, manche davon über den gesamten Zeitraum des Kulturmarkts, der Großteil im Wechsel.

Für einen sogenannten Wechselstand, der als Ersatz für den ausfallenden Kulturmarkt auf dem Weihnachtsmarkt aufgebaut werden und Beschickern des Kulturmarkts die Möglichkeit geben soll, ihre Waren zu verkaufen, gibt es nach Angaben von Bürgermeisterin Kimmel bisher vier Interessenten.