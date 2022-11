Stöbern, schnüffeln, schmecken: In der Fruchthalle gibt’s ab dem Wochenende wieder viel zu entdecken. Dann ist der Kulturmarkt wieder geöffnet, der für alle Sinne etwas bietet. Mit geänderten Öffnungszeiten kommen die Veranstalter den Wünschen der Besucher entgegen.

Über dem Eingang zur Fruchthalle hängt seit vergangener Woche wieder der prächtige Weihnachtsstern mit dem langen Schweif. Dass er nicht festlich golden leuchtet, bedeutet, dass der Kulturmarkt vor Weihnachten noch nicht begonnen hat. Am Freitag, 25. November, ist es soweit. Bürgermeisterin Beate Kimmel eröffnet den dann 40. Kulturmarkt der Stadt offiziell um 14 Uhr.

Bis zum 18. Dezember erwarten die Besucher insgesamt 70 professionelle Kunsthandwerker und Hobbykünstler, darunter zwölf Aussteller, die über den gesamten Zeitraum vor Ort sein werden. Elf Aussteller aus dem Bereich karitativer Organisationen werden ebenso dabei sein wie vier Schulen, berichtet Claudia Mühlberger. Die Mitarbeiterin des Kulturreferats organisiert den Kulturmarkt. Dass von den Ausstellern ganz viele wiedergekommen sind, die im vergangenen Jahr wegen andernorts abgesagter Märkte die Fruchthalle kennen- und mit ihrer besonderen Atmosphäre schätzengelernt haben, freut sie besonders.

Kleine Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene

Bilder mit Leuchteffekt, Filzarbeiten, auch Lederarbeiten und Holzskulpturen gehören ebenso zum Angebot wie Schmuck, Textilien, Imkereiprodukte, Adventskränze, Sandbilder, Puppenbekleidung oder genähte Tiere und Weihnachtsdekorationen. An einigen Ständen soll es auch kleine Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene geben. Informationen dazu haben die jeweiligen Stände parat.

Und dann warten über die komplette Dauer des Kulturmarkts wieder Kaffee und Kuchen aus dem Schülercafé sowie ein abwechslungsreiches musikalisches Rahmenprogramm auf die Besucher. Die Berufsbildenden Schulen I und II wollen die Besucher an allen Tagen mit Kuchen, Waffeln, Sandwiches und Getränken versorgen. Ob es auch heiße Gerichte geben wird, war Mühlberger bisher noch nicht bekannt.

Für Wochen wieder Schaufenster kunsthandwerklicher Arbeiten

Über das musikalische Rahmenprogramm liegt ein handlicher Programmzettel bereit. Die offizielle Eröffnung am 25. November begleitet das Posaunenquartett der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie. Zu unterschiedlichen Uhrzeiten unterhalten bis zum 17. Dezember nachmittags zwölf weitere Chöre, Gruppen und Solisten wie Sachiko Furuhata am Klavier oder die „Happy Voices“ aus Erzenhausen. Die Tanzschule Marquardt ist ebenso mit von der Partie wie das Lautrer Christkind und der Nikolaus, die am 6. Dezember mit „süßen Überraschungen für Groß und Klein“ vorbeikommen wollen.

Wenn die Fruchthalle in den kommenden Wochen wieder zur Markthalle und zu einem Schaufenster kunsthandwerklicher Arbeiten wird, dann nicht zuletzt dank des Ökologieprogramms der Stadt. Durch dessen Unterstützung ist die Halle seit vergangener Woche mit Sternen, Eiszapfen und weiteren winterlichen Dekorationsteilen soweit hergerichtet, dass die Aussteller dort jetzt ihre Stände einrichten können. Mit einem großen Dankeschön an die Helfer, aber auch mit Bedauern, verabschiedet die Organisatorin gleichzeitig das Ökologieprogramm, das zu ihrem Bedauern zum Ende des Jahres geschlossen werden soll.

Info

Der Kulturmarkt ist täglich außer samstags von 12 bis 19 Uhr geöffnet, vor Konzerten in der Fruchthalle bis 20 Uhr. Neu ist, dass der Markt samstags bereits ab 10 Uhr geöffnet ist. Die Stadt entspricht damit dem Wunsch von Besuchern des Wochenmarkts, direkt im Anschluss an ihren Einkauf dem Kulturmarkt einen Besuch abstatten zu können.