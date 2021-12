Im vergangenen Jahr war der vorweihnachtliche Kulturmarkt in der Fruchthalle wegen Corona ausgefallen. Als Alternative hatte Astrid Haas deshalb nach zehn Jahren zum ersten Mal gemeinsam mit einer anderen Ausstellerin nach einem Ersatz gesucht. Der „Pop-up-Store“, den sie in der Mall eröffneten, musste dann leider auch früher als gehofft schließen.

In diesem Jahr ist für die kreative Buchbinderin aus Kaiserslautern die Welt als Ausstellerin wieder soweit in Ordnung. Der Kulturmarkt läuft und sie ist seit Montag bis – „wenn’s gut geht“ – zum Ende am Sonntag wieder dort. Die letzte Woche sei immer gut gewesen, schildert sie. Deshalb habe sie sich mit ihren Arbeiten auch in diesem Advent dafür angemeldet.

Es mache ihr Freude und sei unglaublich zufriedenstellend für sie, etwas mit den Händen zu machen, schildert die Künstlerin. Wie wohl ein „echtes Taschenbuch“ aus ihren Händen aussehen mag? Unter den interessanten kleinen und größeren Kreationen, die sie zuletzt entwickelt hat, ist eins dabei, das bei den Kunden direkt gut angekommen ist: ein Notizbuch in Handtaschenformat – gerade mal „männerhandgroß“. Jedes ein Unikat und „alles von Hand gemacht“ gilt auch für die Schreibbücher mit den Einbänden aus geschredderten und gepressten Lederresten. „Alles leimfrei“, betont Astrid Haas schmunzelnd. Da könne nichts „aus dem Leim gehen“.

In normalen Zeiten sei sie das Jahr über auf Ausstellungen in ganz Deutschland unterwegs, schildert Astrid Haas. In Kaiserslautern auszustellen sei für sie aber immer etwas ganz Besonderes. Hier kenne sie viele Leute und genieße es, wenn diese auf ein Gespräch vorbeikämen.

Dass in der Fruchthalle in diesem Jahr nicht das gewohnte Getümmel vorherrscht, macht Astrid Haas nicht wirklich etwas aus. Sie ist zufrieden, wenn die Leute einfach bei ihr stehen bleiben – weil ihnen vielleicht in einem Tannenstrauß die kleinen Weihnachtssterne aufgefallen sind oder an der Wand die winzigen Schirmchen aus Papier. Die Schirmchen seien zwar nicht für den Regen, aber „für die gute Laune“ geeignet, erläutert sie dann. Und schon ist man im Gespräch ...