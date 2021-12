Am Sonntagabend ist der 39. Kulturmarkt vor Weihnachten nach knapp vier Wochen in der Fruchthalle zu Ende gegangen. „Es war trotz widriger Umstände ein ganz toller Markt“, lautet das Fazit Claudia Mühlberger, die den Kunsthandwerkermarkt organisiert hat.

Alle seien dankbar, dass der Kulturmarkt überhaupt durchgeführt werden konnte, dass die Stadt die Durchführung ermöglicht habe, berichtete die Mitarbeiterin des Kulturreferats. Am Montagmorgen begleitete sie noch den Abbau von Regalen, Tischen und Adventsschmuck an Decken und Geländern. Die allermeisten Aussteller hatten da ihre Stände bereits komplett leergeräumt.

Claudia Mühlberger dankte ihrerseits den Ausstellern für ihre Teilnahme und würdigte das Durchhaltevermögen derjenigen, die während der gesamten Laufzeit des Kulturmarkts in der Fruchthalle geblieben waren. Zwar seien die Einnahmen der Aussteller hinter denen früherer Jahre zurückgeblieben, berichtete sie. Die Stimmung sei trotzdem besonders gut gewesen. „Die Gemeinschaft unter den Ausstellern ist eines der großen Aushängeschilder unseres Marktes“, so die Organisatorin. Die Neuen seien herzlich aufgenommen worden.

Erfreuliche Schlussrunde mit den Ausstellern

Durch Rückmeldungen der Aussteller in der traditionellen Abschlussrunde habe die Organisatorin erfahren, dass keiner auf seinen Kosten sitzengeblieben war. Alle hätten etwas verkauft, was gerade in dieser Zeit ein großer Lichtblick gewesen sei. Als eine wichtige Rückmeldung aus dem Treffen hat sie auch die Anregung mitgenommen, den Kulturmarkt künftig an den Samstagen statt wie bisher um 12 Uhr, bereits um 10 Uhr zu öffnen. Die frühere Öffnung gebe Wochenmarktbesuchern eine Möglichkeit, unmittelbar nach dem Einkauf direkt die Fruchthalle zu besuchen.

Mit der Eingangskontrolle unter Corona-Auflagen habe es keine Probleme gegeben, blickt Organisatorin Claudia Mühlberger auf die vergangenen vier Wochen zurück. Alles habe gut geklappt. Jetzt freut sie sich auf den 40. Kulturmarkt im nächsten Advent: „Einen Markt mit neuen Ideen und hoffentlich wieder unter anderen Umständen.“