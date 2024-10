Die Stadt stellt klar: „Der Kulturmarkt 2024 öffnet vom 29. November bis 22. Dezember wie gewohnt täglich von 12 bis 19 Uhr, samstags sogar bereits ab 10 Uhr. An Konzertabenden bleibt der Markt bis 19.30 Uhr geöffnet.“ Damit reagiert sie auf das Gerücht, dass der Kulturmarkt in diesem Jahr ausschließlich an den Wochenenden geöffnet sein werde. Das entspreche jedoch nicht der Wahrheit. Erst ab dem Jahr 2025 werde es ein neues Konzept zu den Öffnungszeiten geben. Der Kunsthandwerkermarkt in der Fruchthalle Kaiserslautern findet bereits zum 42. Mal statt. Über einen Zeitraum von fast vier Wochen präsentieren mehr als 80 Aussteller Kunsthandwerk, Unikate, Geschenkideen und Fair-Trade-Produkte wie Keramik, Schmuck, Lichtobjekte, Kerzen, Seifen, Lederwaren, Taschen, Kinderbekleidung, Produkte aus Holz, Glas und Papier, Mode und Textilien, handgemachte Kuscheltiere sowie Accessoires.