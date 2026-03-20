Die Friedenskapelle Kaiserslautern präsentiert im April ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm, das von Comedy über Jazz bis hin zu Kammermusik reicht.

An mehreren Abenden erwartet das Publikum ein facettenreicher Kulturmix mit renommierten Künstlern und besonderen musikalischen Konzepten. Den Auftakt macht am Freitag, 17. April, der Comedian Christian Schulte-Loh mit seinem aktuellen Programm „Import Export“. Beginn ist um 20 Uhr. Am Samstag, 18. April, folgt um 19.30 Uhr ein musikalisches Highlight für Jazzliebhaber: Die Formation 5-to-play widmet sich in ihrem Programm „Hommage an Blue Note“ dem legendären Jazzlabel Blue Note Records. Unter der Leitung von Trompeter Stephan Zimmermann interpretieren die fünf Musiker Werke aus der Blütezeit des Labels in den 1950er- und 1960er-Jahren. Ein besonderer Akzent innerhalb der Reihe „Wednesday Jazz+Blues+Co“ erwartet das Publikum am Mittwoch, 22. April, um 19.30 Uhr. Unter dem Titel „Jazz trifft Groove – Swing ohne Schlagzeug“ präsentiert das Modern Swing Quartet klassischen und modernen Jazz in einer ungewöhnlichen Besetzung. Werke wie „Summertime“ treffen auf Kompositionen unter anderem von Herbie Hancock und Freddie Hubbard. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Volkshochschule Kaiserslautern sowie dem Old Jazz Union Bundesverband statt. Am Freitag, 24. April, um 19.30 Uhr steht mit „Timetravelers“ ein generationsübergreifendes Konzert auf dem Programm. Der renommierte Gitarrist Ro Gebhardt tritt gemeinsam mit seinem Sohn Alec Gebhardt auf, einem der vielversprechendsten Nachwuchsbassisten Deutschlands. Das Duo verbindet Einflüsse aus Jazz, Pop, Blues, Latin und Klassik zu einem stilistisch offenen Programm.

Den Abschluss des Monats bildet am Samstag, 25. April, um 19.30 Uhr ein Kammermusikabend mit dem Duo IC Strings. Unter dem Titel „Acht Saiten – Ein Klang“ verschmelzen Violine und Cello zu einer außergewöhnlich homogenen Klangsprache. Das Programm führt durch europäische Musiklandschaften verschiedener Epochen – von Wolfgang Amadeus Mozart bis zu Béla Bartók. Auch Werke von Zoltán Kodály sowie Arrangements von Ivan Knezevic stehen auf dem Programm. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Referat Kultur der Stadt Kaiserslautern statt.

Info

Tickets für 17., 18., 22. und 24. April über friedenskapelle-kl.de, für den 25. April über die Tourist-Info Kaiserslautern, Telefon 0631 365-2317, den Thalia Ticketservice und Eventim.