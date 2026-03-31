Das Programm Creact steht für kulturelle Bildung. Seit vier Jahren ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, sich in unterschiedlichen Projekten kreativ auszuprobieren.

In diesem Jahr präsentierten Akteurinnen und Akteure des Programms ihre geplanten Projekte in der Scheune des Stadtmuseums. Bürgermeister Manfred Schulz und Christoph Dammann, Leiter des Referats Kultur, begrüßten die Teilnehmer und informierten sich über die neuen Vorhaben. Zu den diesjährigen Angeboten zählen unter anderem eine „Klangjagd“, ein Manga-Zeichenworkshop und das Projekt „Wir sind bunt“, bei dem im Goethe-Viertel gestaltete Zaunlatten zu einem farbenfrohen Zaun zusammengefügt werden.

Die Bedeutung kultureller Bildung hob Bürgermeister Schulz hervor. Er betonte das Potenzial der bereits umgesetzten Ideen und freute sich darauf, dass auch 2026 neue Projekte realisiert werden sollen. Christoph Dammann erläuterte das Konzept des Programms: „Im Rahmen des Creact-Programms werden die kulturellen Einrichtungen und auch die freie Szene Kaiserslauterns in jedem Turnus aufgefordert, Formate der kulturellen Bildung zu entwickeln und zu skizzieren, die außerhalb der Einrichtungen Kinder und Jugendliche ansprechen, welche normalerweise nicht dorthin gehen. Aus dem Pool der Ideen werden acht ausgesucht und zur Umsetzung gebracht.“ Dabei handle es sich meist um Maßnahmen der „aufsuchenden“ Bildung, bei der die Angebote direkt in Kindertagesstätten, Schulen oder Jugendzentren stattfinden. So solle Schwellenangst vermieden und Kreativität gefördert werden. Zudem sei es wichtig, dass die Projekte über mehrere Wochen hinweg stattfinden, um den Teilnehmern eine persönliche Entwicklung zu ermöglichen.

Die Bandbreite der bisherigen Formate ist groß: Es gab Zeichenkurse, Schreibwerkstätten, Theaterprojekte und musikalische Angebote. So bot das Pfalztheater eine Schauspiel-Werkstatt an, während die protestantische Kita auf dem Betzenberg die „Kunst zu genießen“ feierte. Projekte wie „digitale Fußballgeschichte“ oder „Mölschbach – gestern – heute – morgen“ zeigten, wie facettenreich kulturelle Bildung sein kann. Ergebnisse wurden teils in Ausstellungen präsentiert oder bei Festen gefeiert. In diesem Jahr kommen acht neue Projekte hinzu. Mehr als 400 Kinder und Jugendliche haben bisher an den Programmen teilgenommen. Organisiert wird Creact vom Referat Kultur in Zusammenarbeit mit dem Bildungsbüro. Unterstützt wird das Programm seit 2022 durch die Globus-Stiftung, die das Referat Kultur bei der Umsetzung solcher Projekte kontinuierlich fördert.