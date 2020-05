Es geht wieder los: Die Theater- und Konzerthäuser im Land dürfen ab 27. Mai wieder öffnen. Seit Dienstagabend steht nun auch in Kaiserslautern die Ampel auf Grün. Wie Kulturreferatsleiter Christoph Dammann mitteilte, wird das für Donnerstag, 28. Mai, vorgesehene Konzert in der Fruchthalle stattfinden können.

Um den vorgesehenen Neustart der im Zuge der Viruskrise unterbrochenen Konzertreihe hatte es Ende vergangener Woche Irritationen gegeben. Jetzt aber steht fest: Die noch nicht abgesagten Aufführungen dürfen ab Monatsende über die Bühne gehen. Dass auch das für 28. Mai vorgesehene Konzert in der Fruchthalle stattfinden darf, hat Dammann nun am Dienstagabend der RHEINPFALZ mitgeteilt.

An diesem 28. Mai stehen Werke von Mendelssohn und Schumann auf dem Programm, Als Solist ist der bekannte Cellist und künstlerische Leiter der Villa Musica, Alexander Hülshoff, zu erwarten. Zu Gast in Kaiserslautern ist auch Elke Heidenreich. Sie wird eigene Texte zum freundschaftlichen Verhältnis der beiden großen Komponisten lesen.

„Strenge Sicherheits- und Hygieneauflagen“

Schon Mitte vergangener Woche hatte die Landesregierung signalisiert, dass ab 27. Mai Theater und Konzerthäuser in Rheinland-Pfalz wieder öffnen dürfen. Damit könnten noch nicht abgesagte Konzerte in der Fruchthalle ab 28. Mai „unter den notwendigen strengen Sicherheits- und Hygieneauflagen stattfinden“, hieß es am Abend aus dem Rathaus.

Wie Kulturdezernentin und Bürgermeistern Beate Kimmel weiter mitteilte, habe Dammanns Referat „ ein detailliertes Konzept ausgearbeitet“, das Maßnahmen wie Sicherheitsabstand, Mundschutz, Einlass, Reinigung, Desinfektion und Datenerfassung zur Rückverfolgung integriere. Das Konzept sei mit Medizinern und Sicherheitsexperten sowie mit dem städtischen Krisenstab abgestimmt.

Publikum und Künstler „wie die großartigen Kammermusiker der Villa Musica, Elke Heidenreich und unser Jazzbühnen-Trio haben große Sehnsucht, sich wieder live in der Fruchthalle begegnen zu können“, so Dammann. Der für 29. Mai geplante Auftritt der Jazzbühne werde aber voraussichtlich erst am Freitag, 19. Juni, stattfinden. Abonnenten würden umgehend schriftlich über die Entwicklung informiert, so Dammann.