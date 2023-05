Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für den Auftritt der Staatsphilharmonie am Freitag, 5. Juni, in der Lauterer Fruchthalle verlost das Kulturamt zehn Eintrittskarten. Außerdem plant die Stadt weitere Konzertveranstaltungen am 18. und 19. Juni. Zunächst steht Mozarts „Gran Partita“ auf dem Programm.

Nach der coronabedingten Pause richtet das Kulturamt seit der vorvergangenen Woche wieder öffentliche Veranstaltungen aus. Obwohl die Konzerte vor Publikum stattfinden, gelten weiterhin