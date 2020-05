Im Stadtteil Siegelbach soll es trotz Corona-Beschränkungen im Alltag nicht langweilig werden. Dafür will der Verein zur Förderung von Kerwe, Kultur und Jugend (KKJ) mit einem Dorfquiz sorgen. Es ist eine Art Schnitzeljagd für Alt und Jung.

Am 13. März hat das Coronavirus auch den Verein zur Förderung von Kerwe, Kultur und Jugend in Siegelbach eiskalt erwischt. Das im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende Theater-Projekt „KKJ goes Broadway“ musste an diesem Wochenende nach nur vier Vorstellungen abgebrochen werden.

„Diese Entscheidung fiel uns allen sehr schwer, doch es ging nicht anders“, bedauert der erste Vorsitzende des KKJ, Kevin Künstler. Die übrigen sechs Vorstellungen fielen ins Wasser. In diesem Moment war klar, dass weitere Veranstaltungen dem Virus wohl zum Opfer fallen würden.

Der Verein wurde inzwischen von einer Welle der Solidarität seiner Freunde und Gönner überwältigt. Die wenigsten Theatergäste, die nicht mehr kommen konnten, haben ihr Geld zurückverlangt, sondern es dem gemeinnützigen Verein gespendet.

Mit einem Dorfquiz will der Verein zur Förderung von Kerwe, Kultur und Jugend dem Corona-Frust entgegenwirken. Bei der Schnitzeljagd im Stadtteil darf jeder mitmachen, der sich an die Regelungen der jeweils geltenden Corona-Bekämpfungsordnung hält.

„Unser Ziel ist es, den Leuten ein bisschen Ablenkung und Beschäftigung für die Sommerzeit zu schaffen“, sagt der erste Vorsitzende. Nach der Anmeldung des Teams gibt es eine E-Mail mit einem Fragen- beziehungsweise Hinweisbogen, der bis Ende des Monats abgearbeitet werden muss.

Nach der monatlichen Auswertung der Rückmeldungen werden aus den korrekten Einsendungen die Gewinner gezogen. „Mit unseren Preisen wollen wir vor allem die Geschäfte und Gaststätten vor Ort etwas unterstützen“, erklärt er.

So ist der Hauptpreis beispielsweise eine Familienjahreskarte für den Siegelbacher Zoo. Darüber hinaus gibt es Gutscheine der örtlichen Geschäfte zu gewinnen. Geplant ist es, über Sommer monatlich ein Quiz durchzuführen.

INFO

Infos zur Anmeldung für das Siegelbacher Dorfquiz gibt es auf der Facebookseite des KKJ unter www.facebook.com/KKJSiegelbach. Anmeldungen können an dorfquiz@kkj-siegelbach.de geschickt werden. Dazu braucht der Verein den Teamnamen und die dazugehörigen Mitglieder.