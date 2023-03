Die Musik von Creedence Clearwater Revival ging schon immer rein. „Run Trough The Jungle“ weckte entsprechende Vorstellungen, wenn man etwa gerade mit der Clique im Eselsbachtal zeltete. Und für verliebte Jungs war der Song „Suzie Q“ mindestens so wirkungsvoll wie das dünne Kopfweh-Bier der Bayerischen Brauerei Kaiserslautern. Und wer gerade vor der Fachoberschul- oder Ausbildungsprüfung stand, für den war die Nummer „Bad Moon Rising“ die passende Warnung, doch wenigstens in Richtung einer Drei zu lernen.

Hört gern »Suzie Q«: Andreas Fillibeck. Foto: Girard de Soucanton

Wer die knackigen Stücke von Creedence Clearwater Revival mal wieder oder aber zum ersten Mal hören will: Die Combo SuzzieQ hat den sogenannten Swamp oder Bajou Rock der Jungs aus den Sümpfen Louisianas drauf. Am 3. März ab 20.30 Uhr im Irish House an der Eselsfürth. Am Samstag dann feiert am gleichen Ort und zur gleichen zeit Sonja Volz mit Friends ihr 30. Bühnenjubiläum. Mit einer rhythmusbetonten und zündenden Mischung aus Rock, Pop und Soul – und Kollegen der guten, alten Band Brassmachine am Start. Karten jeweils an der Abendkasse.

Das furiose Programm „Zirkus Berlin“ des Kabarettisten Arnulf Rating gibt es am 3. März ab 20 Uhr im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof, Parkallee 7. Bei dieser wilden Nummer quer durch die Manege zwischen Tanz auf dem Vulkan, Inflation und Wahlfehlern sind scharfsichtige Pointen zu erwarten. Karten über die E-Mail reservierung@neuerlandweg.de. Am Sonntag dann bereits um 17 Uhr sind im Blauen Haus Denis Wittberg und seine Schellecksolisten mit 20er-Jahre-Musik, kombiniert mit NDW-Hits zu Gast, Infos und Karten: info@blaues-haus-ev.de.

Es wird getrommelt

Im Ramsteiner Congress Center darf am Samstag, 4. März, ab 20 Uhr inbrünstig mitgesungen werden. Wenn die elfköpfige Phil-Collins- und Genesis-Coverband Phil Stücke wie „Easy Lover“, „Another Day In Paradies“ oder „Carpet Crawlers“ spielt. Karten unter 06371 424496.

Wer sich lieber ruhig hinsetzt und ganz Ohr ist, dürfte am 4. März ab 19.30 Uhr in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle, Am Roßberg richtig sein. Das Schlagquartett Köln kommt mit zeitgenössischer Schlagwerkmusik. Ein Stück handelt dabei gar von Fußball, Miro Klose inklusive. Karten über 06381 424496.

Geib überrascht wieder

Er kommt schon wieder. Dieser schreckliche Saarländer. Scheinbar kann ihn keiner stoppen. Am 4. März ab 11 Uhr vormittags schlägt er auf. In der Kaiserslauterer Pfalzbibliothek in der Bismarckstraße: Unter dem Titel „Surprise! Surprise!“ gibt’s wieder ein Überraschungsthema per Wort und Musik von Michael Geib. Die letzten Male war’s lustig. Der Eintritt ist frei.

Eine neue Ausgabe der beliebten Nuit de la Chanson folgt am 4. März ab 20 Uhr im Cotton Club der Kaiserslauterer Kammgarn. Special Guest an diesem Abend: das Dantzer Trio um den Straßburger Sänger Yvan Dantzer. Karten und weitere Infos im Netz unter www.kammgarn.de.

Hot Garbage aus Kanada spielen am 4. März im Kinett in Kusel. Foto: Hot Garbage/Gratis

Kanadier sind scheinbar nicht nur exzellente Trapper und Schneeschuh-Spezialisten, nein, sie kennen sich sogar mit Post-Punkrock aus. Was die kanadische Gruppe Hot Garbage am 4. März ab 20 Uhr im Kuseler Kulturzentrum Kinett, Am Hofacker 11, unter Beweis stellt. Karten im Internet unter www.schalander-kusel.de.

Am 9. März ab 19 Uhr ist der Autor und Musiker Jürgen Werle im Kulturzentrum Baumholder, Hauptstraße 15 zu finden. In seinem Programm „Schräge Vögel“ präsentiert er eigene Lieder, Moritaten und Gedichte. Der Eintritt ist frei.

Blues und Pop-Art

Auch am 9. März, aber ab 20 Uhr ist die Band B. B. & The Blues Shacks im Cotton Club der Kammgarn unterwegs. Die fünfköpfige deutsche Formation hat schon zusammen mit Bob Dylan oder B. B. King gespielt und bietet wasch- und stilechten Blues, Rhythm & Blues und Soul.

Im Kulturtreff Am WebEnd in der Lauterer Richard-Wagner-Straße 55 sind zur Zeit die bunten Pop-Art-Bilder von Oliver Breitenbruch zu sehen. Eine Gelegenheit zum Rundgang bietet sich am 9. März zwischen 19.30 und 21.30 Uhr bei der allwöchentlichen offenen Bühne. Näheres im Netz unter www.amwebend.de. Viel Spaß und bei Stimmungsschwankungen einfach mal richtig laut „Suzie Q“ hören.