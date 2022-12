Sein Programm passt perfekt zur dunklen Jahreszeit: Die keltischen Mythen des Harfenisten und Erzählers Peter Wucherpfennig handeln von Zwergen, Trollen und sonstigen Sagengestalten. Deren Schatten und Schemen man im dämmrigen Wald bei Eis- oder Nieselregen ja durchaus zu erkennen glauben kann.

Dazu ist der Ort seines Auftritts bestens geeignet, dem beginnenden Winterblues zumindest für einige Zeit zu entrinnen. Denn der Connemara Irish Pub in der Kirchheimbolander Schloßstraße ist so gemütlich eingerichtet, wie ein echter Pub an der irischen Westküste. Überall kleine Lämpchen, historische Blechschilder, güldene Spieglein und vieles andere mehr. Dazu Wucherpfennigs zauberische Lieder und Erzählungen und – nicht zu vergessen – eine Blutwurstpizza und der Abend kann nur gelingen. Am Sonntag, 11. Dezember, ab 18 Uhr gehts los. Karten an der Abendkasse.

Die beiden bösartigen Komödianten von Mundstuhl erschrecken noch heute, 9. Dezember, ab 20 Uhr das Publikum im Kasino der Kammgarn Kaiserslautern. Für diesen Schwiegermütteralptraum mal zwei braucht’s schon ein tolerantes Humorverständnis. Karten unter www.kammgarn.de.

Rock und Kabarett

„Cold As Ice“ oder „Urgent“ waren die größten Hits der Gruppe Foreigner. Diese und andere Coverversionen mit der Combo Cold As Ice gibt’s heute, 9. Dezember, ab 20.30 Uhr im Irish House an der Eselsfürth. Karten an der Abendkasse.

Ebenfalls am 9. Dezember, ab 19.30 Uhr, ist die Lauterer Kabaretttruppe Die Untiere in der Landstuhler Stadthalle zu Gast. Bei der „UNTIERischen Weihnachtsshow“ gibt’s sicher wieder Nackenschläge für große und kleinere Politikerinnen und Politiker, das Programm gibt es dann am Sonntag auch um 20 Uhr in der Fruchthalle Kaiserslautern. Am 10. und am 11. Dezember ab 16 Uhr läuft in der Stadthalle Landstuhl das Kindermärchen „Käänich Drosselbart“. Frei nach den Brüdern Grimm. Karten über 06371-923 -444.

In Kusel gibt es am 9. Dezember im Kinett wieder Musik jenseits des Mainstremas mit zwei Bands aus Belgien. Frankie sind nicht zum ersten Mal zu Gast, dazu ist Avantgardistisches von Monolithe Noir angekündigt. Karten vor Ort, im Hofacker 11.

Unter dem Motto „Jazz im Zink“ tritt am heutigen 9. Dezember ab 19.30 Uhr das Andy Reichel Quartett in der Scheune des Theodor-Zink-Museums (eigentlich inzwischen: Stadtmuseum Kaiserslautern) auf. Auf Piano, Saxophon, Bass und Schlagwerk gehts dabei in Richtung Swing Jazz. Karten an der Abendkasse.

„So What! irgendwas mit Jazz“ heißt es kurz darauf, am Samstag, 10. Dezember, im Glockencafé Kaiserslautern. Zu erleben sind die Sängerinnen Djulia Jung und Eve Caputula, Tobias Weber spielt Trompete, Eduard Stoppel Keyboard, Jörg Kirsch Bass und Christoph Jung Schlagzeug.

Eine Zeitreise in die 1980er steht ebenfalls am 10. Dezember ab 20 Uhr im Salon Schmitt in der Pirmasenserstraße 32 in Kaiserslautern an. Mathias Aicher liest aus seinem Roman „1988“, dazu bietet der Autor und Musiker mit seinem Trio noch Cover berühmter 1980er-Songs. Karten unter www.salon-schmitts.de

Die Meat-Loaf-Coverband Meet Loaf tobt am 10. Dezember ab 20.30 Uhr über die Bühne des Irish House an der Eselsfürth. Die Formation bringt natürlich auch dessen Hits wie „Bat Out Of Hell“ Karten an der Abendkasse.

Bach und Big Band-Sounds

Besinnlicher wird es am Sonntag: Die Mannheimer Kammerphilharmonie inklusive großem Chor intoniert am 11. Dezember ab 17 Uhr Bachs Weihnachtsoratorium in der Lauterer Stiftskirche. Karten an der Abendkasse.

Zur gleichen Zeit (11. Dezember, 17 Uhr) tritt an der Lauterer TU die Uni Big Band im Audimax, Gebäude 42, auf. Mit einem neuen Programm aus modernen Instrumentaltiteln und Gesangsstücken. Der Eintritt ist frei.

Am nächsten Dienstag, 13. Dezember, ab 20 Uhr wird im Kirchheimbolander Connemara Irish Pub eine „Irish Music Session“ organisiert. Also, ihr Folkies: Fiddles, Flöten und Gitarren eingepackt und nix wie ab nach Kibo.

Der Kabarettist Stephan Bauer sucht am kommenden Mittwoch, 14. Dezember, ab 20 Uhr den Cotton Club der Kammgarn heim. Sein Motto: „Weihnachten fällt aus! Josef gesteht alles!“. Viel Spaß und nicht vergessen: Im Wald ist das Wetter nur noch halb so schlimm.