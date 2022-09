Die Lauterer Fotokünstler Thomas Brenner, Hamdy Reda und Jörg Heieck haben was richtig Tolles auf die Beine gestellt: Das erste Internationale Foto-Fest Kaiserslautern. Ab 15. September sind jede Menge Arbeiten von Foto-Künstlern ausgestellt: in großen Häusern, aber ebenso bei kleinen Veranstaltern wie dem Krümmer Kulturclub, Salon Schmitt, Glockencafé oder dem WebEnd.

Eine Vorschau gibt’s am Donnerstag, 15. September, ab 17.30 Uhr in der Pfalzgalerie, die große Eröffnung findet ab 19.30 in der Kammgarn statt. Im Anschluss tritt die Lauterer Combo Acoustic Colour auf. Bereits ab 16 Uhr eröffnet Hamdy Reda im Kunstlager der KWG in der Eisenbahnstraße einen Teil der Schau mit jungen, ägyptischen Fotografen. Und im Benderhof hängen die Arbeiten von Magdalena Stengel schon jetzt. Alles Weitere im Internet unter https://foto-fest.com.

Heute, Freitag, 9. September, ab 19 Uhr wird die brandneue Kunstscheune des Trippstadter Gasthofs Zum Schwan eingeweiht. Und zwar mit einem Auftritt des Trios Giese, Furch & Koch. Bei dem brandneuen literarisch-musikalischen Programm „Die zersägte Dame“ gibt’s jede Menge komische Gedichte bekannter Schriftsteller wie Erich Kästner. Rainer Furch und Madeleine Giese lesen, Albert Koch spielt Mundharmonika. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Schwanen-Festsaal statt. Um Anmeldung unter Telefon 06306-92130 oder E-Mail info@schwan-trippstadt.de wird gebeten.

Schräge Musik auf Ukulelen

Sogenannte „Quetsche-Ukulele-Beats“ spielt die schräge Band H. C. Bäxter & Yok. Dazu wird Ravemusic aufgelegt und Berliner Polit-Aktivisten halten Vorträge. Heute, Freitag, 9. September, ab 20 Uhr im Kuseler Kinett, am Hofacker 11. Karten im Netz unter www.schalander-kusel.de. Am Samstag, 10. September, folgt dann auf der Burg Lichtenberg das „Kein Bock auf Nazis“-Festival mit weiteren Vorträgen und Musik.

Die Jungs vom Minigolfplatz am Gelterswoog in Kaiserslautern lassen nicht nach: Diesen Freitag, 9. September, ab 18.30 Uhr ist Gitarrist und Sänger Mr. Z auf der Bühne, am Samstag ab 18 Uhr gibts eigene Songs vom Duo 2 Of Us und am Sonntag ab 15 Uhr bieten Steffi & The Backbeats handgemachte Cover.

Weintour durch die Lauterer Innenstadt

Heute, Freitag, und morgen, Samstag, von 17 bis 24 Uhr gibts in Lauterns Innenstadt eine „Weintour in der City“. Dabei braucht zwar keiner zu weinen, dafür stehen jede Menge Konzerte an 35 Orten an. Das Programm steht unter www.citymanagement-kaiserslautern.de im Internet.

Der Pianist und Sänger Donovan Aston spielt anspruchsvolle Popmusik. Etwa von den Beatles oder Elton John. Am Samstag ab 16 Uhr ist er bei freiem Eintritt zur „Pink Night“ in der Weilerbacher Vinothek, Hauptstraße 30 zu finden. Wer rosa Kleider zu Hause hat, sollte sie anziehen. Denn für entsprechend Gewandete fließen Freigetränke.

Am Sonntag ab 15 Uhr rückt das Kolping-Blasorchester am Rathaus in Erfenbach mit immerhin 25 Musikerinnen und Musikern unter der Leitung der neuen Dirigentin Kayla Yost an. Gespielt wird klassische Blasmusik ebenso wie symphonische Werke oder moderne Titel. Der Eintritt ist frei, und Essen und Getränke gibt’s auch. Das Platzkonzert soll rund zwei Stunden dauern.

Klavierrecital in Kirchheimbolanden

Am Sonntag ab 18 Uhr ist der vielfach bepreiste Ausnahmepianist Hans Suh aus Südkorea im Ostflügel der Orangerie der Kirchheimbolander Stadthalle, Sießl-Allee 4, angekündigt. Der Tastenderwisch spielt unter anderem Werke von Mussorgsky. Karten unter Telefon 06352-750-4777.

Auf Cello, Klavier und per Gesang wird am Sonntag ab 17.30 Uhr in der Scheune des Stadtmuseums Kaiserslautern (Theodor-Zink-Museum) „Musik in der Diktatur“ geboten. Osteuropäische Volkslieder und ähnliche Kompositionen stehen auf dem Programm.

Und Achtung am Sonntag im Kaiserslauterer Stadtteil Ost! Denn da sind die Künstler los. Mitglieder der Künstlerwerkgemeinschaft gestalten eine zirka zweistündige Kunstführung durchs „rote Fünftel“. Los geht es ab 14 Uhr, Treffpunkt ist der Platz an der Kleberkaserne.

Viel Spaß!