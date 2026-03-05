Der Frühling hält mit Macht Einzug. Und auch die Veranstalter geben alles in Kaiserslautern, im Kreis Kusel und im Donnersbergkreis.

Zum Internationalen Frauentag am 8. März gibt es wieder einige Veranstaltungen in unserer Region. Der allererste Frauentag fand übrigens am 19. März 1911 statt. Entstanden ist er auf Anregung sozialistischer Organisationen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Die Grundthemen waren die Emanzipation von Arbeiterinnen, die Gleichberechtigung der Geschlechter sowie das Wahlrecht für Frauen.

Am Samstag, 7. März, ab 12 Uhr steht im Campus Kammgarn der Hochschule Kaiserslautern , Raum E2.022 ein Vortrag „Gemeinsam sind wir stark“ von Gitta Glänzer zum Frauentag an. Im Lauterer Kabinett K 2 in der Königstraße 34 hält Meike Camby vom Frauennotruf einen Vortrag zum Thema „Denn Bilder können uns tragen“ am 7. März ab 14 Uhr. Auch am 7. März zwischen 11 und 13 Uhr gibt’s in der Innenstadt Kaiserslautern eine Umfrage zu „Frauen in der Arbeitswelt“, zwischen 10 und 14 Uhr unterhält die IG Metall einen Frauentagsstand am Stiftsplatz. Am 8. März läuft im Lautrer Union-Kino der Film „Die progressiven Nostalgiker“, bei dem Frauen ermäßigten Eintritt erhalten. Eine Lesung mit Musik der Autorin Claudia Brendler zum Frauentag ist am 10. März ab 19 Uhr in der Stadtbücherei Rockenhausen zu haben. Sie liest aus ihrem Band „Die Zeitenbummlerin“. Karten: Abendkasse.

Die Lauterer Autorin Eva Paula Pick hat ein Buch namens „Krampenschießen“ geschrieben, das nun im Comte Verlag erschienen ist. Laut Info ein vielschichtiger Familienroman der große Themen des 20. Jahrhunderts aufgreift. Sie stellt ihr Buch am Freitag, 6. März, ab 19.30 Uhr in Kaiserslautern der Scheune des Theodor-Zink-Museums vor. Eintritt frei.

Der sehr eindrückliche Film „Zwölf Jahre und zwölf Tage“ über Kaiserslautern zu Zeiten des Nationalsozialismus wird am 7. März ab 18 Uhr in der Lauterer Friedenskapelle aufgeführt. Inklusive Gespräch mit dem hiesigen Filmemacher Andreas Pech. Der Eintritt ist auch hier frei.

Im Lauterer Kulturraum Krümmer in der Bismarckstraße 35 mit seinem jungen Publikum gibt’s am 7. März ab 19 Uhr einen kostenlosen Abend mit House und Classy Funky-Sound.

Am 6. März ab 20 Uhr treten Andreas Kümmert & The Electric Circle im Cotton Club der Kammgarn auf. Dabei bringt der Gewinner von „The Voice of Germany“ auch seinen Hit „Simple Man“ mit. Generell tendiert sein Programm in Richtung Blues. Karten unter www.kammgarn.de.

Im Luther Musikclub in der Lutherstraße 8 in Kaiserslautern gibt’s am 6. März ab 20.30 Uhr eine Rockshow mit der Combo Alex im Westerland. Die Jungs interpretieren etwa Titel der Bands Die Ärzte oder Die toten Hosen. Karten über www.eventim-light.com und an der Abendkasse.

Die Premierenparty zum Stück „Die Ärztin“ ist für den 6. März ab 22.15 Uhr auf der Foyerbühne des Pfalztheaters angesagt. Wer vorher im Stück war, hat freien Eintritt, ansonsten gibts Karten an der Abendkasse.

Am 6. März ab 19.30 Uhr kommt die Gruppe Les Brunettes – A female Way of a-cappella ins Göllheimer Haus Gylnheim in der Freiherr-vom-Stein-Straße 5. Ihr Programm nennt sich „The Beatles Close up“. Karten über 0651 9790-777.

In der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle steht am 6. März ab 19.30 Uhr der bekannte italienische Musiker und Song-Poet Angelo Branduardi auf der Bühne. Das Konzert ist ausverkauft, eine Warteliste besteht (Info: 06381 424-496).

Ein Sinfoniekonzert mit der Radio Philharmonie wird am 6. März ab 19.30 Uhr in der Lauterer Fruchthalle geboten. Das Thema heißt „Legendäre Frauen“ und die Musik stammt von Bonis, Mozart oder Nielsen. Karten bei der Tourist-Info über 0631 365-2316.

Der virtuose deutsche Bluesstar Henrik Freischlader kommt mit seiner Band, starkem Bluesrock und einer äußerst markanten Stimme am 7. März ab 20 Uhr in den Cotton Club der Kaiserslauterer Kammgarn. Wer auf Blues steht und Freischlader noch nicht kennt: Ein absoluter Tipp!

Das Kindermusical „Hakuna Matata“ wird am 7. März ab 17 Uhr in der Stadthalle Kirchheimbolanden aufgeführt. Mit Melodien aus „Die Eiskönigin“, „König der Löwen“ oder „Tabaluga“. Karten über 06352 7504-777.

Die Westpfalz-Werkstätten in den Siegelbacher Sauerwiesen 18 richten wieder ihre große und ausgefallene Ostereier-Ausstellung aus. Am Samstag, 7. März, und am Sonntag, 8. März, zwischen 11 und 18 Uhr.

Michael Geib hat ein Programm namens „Der Eisenmann“ entwickelt. Darin geht es um die historische Eisengewinnung in der Pfalz und vieles mehr. Am 7. März ab 11 Uhr bei freiem Eintritt im Theodor-Zink-Museum Kaiserslautern. Also: Alle Schlosser und Schmiede nix wie hin!

Ein Deutsch-Amerikanisches Freundschaftskonzert mit der U.S. Army Europe und Africa Band steht am 7. März ab 19.30 Uhr in der Lauterer Fruchthalle an. Info: 0631 365-2316.

Am 7. März ab 19.30 Uhr tritt der Entertainer und Sänger Teddy Schmacht in der Landstuhler Stadthalle auf. Der Gute bietet mit seiner großen Band ein Udo-Jürgens-Tribute-Konzert. Karten über 06371 9234-44.

Eine Fackelwanderung zum Humbergturm, organisiert von Forst und Humbergturm-Verein, startet am 7. März ab 18 Uhr. Treffpunkt ist der Wendehammer an der Straße Im Stadtwald am Schulzentrum Süd Kaiserslautern. Inklusive Lagerfeuer, Fackelausgabe oder Feuershow.

Am 8. März ab 17 Uhr wird in der Jettenbacher Protestantischen Kirche , Kirchstraße 14 ein „Popgottesdienst“ mit dem Pop-Projektchor angeboten. Mit dabei sind etwa die Lauterer Musiker Christoph Jung und Jörg Kirsch. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

In der Friedenskirche Kaiserslautern, Kurt-Schumacher-Str. 56, gibt das Ensemble Zwischenklang am 8. März um 17 Uhr ein Konzert. Es musizieren: Sabine Heinlein (Sopran), Sabine Holzapfel (Klavier) und Eckart Fest (Cello). Zum Weltfrauentag präsentiert das Ensemble klassische Musik, Chansons und eine Lesung aus seinem Programm „Frauenblicke“. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um eine Spende für die Musizierenden wird gebeten.

Wer noch dringend Kindertrompeten, Trommeln oder Rasseln für sein Kleinkind braucht, weil’s zu Hause zu langweilig ist: Am 8. März zwischen 11 und 14 Uhr gibts einen Kinder-Baby-Basar im Foyer des Gebäudes 42 der Lauterer Uni. Kinderwagen, Kleidung und Spielsachen hat’s da auch.

Eine Filmkomödie um einen jungen Autor und vier ältere, exzentrische Damen in der Reihe „ROK-Café“ läuft am 8. März um 14.30 Uhr in der Rockenhausener Donnersberghalle . Karten an der Tageskasse.

Psych-Rock mit der Combo Federale aus dem US-amerikanischen Portland steht am 8. März ab 20 Uhr im Kuseler Kinett auf dem Programm. Weiter geht’s am 10. März mit Sebastian Krumbiegel und einem „Abend für die Demokratie“. Weitere Infos und Karten über www.kinett-kusel.de.

Am 10. März ab 19.30 Uhr tritt die Autorin Katrin Göring-Eckhardt in der Lauterer Friedenskapelle in der Friedensstraße 42 auf. Sie liest aus ihrem Band „Deutschland, lass uns reden“, in dem es um gängige Feindbilder sowie bürgerliche Ängste geht. Karten über www.friedenskapelle.kl.de.

Die Kaiserslauterer Kabarett-Truppe Die Untiere & Friends kommt am Donnerstag, 12. März, ins Ramsteiner Congress Center . Mit ihrem frechen und bösen Programm „Hinterm Großhirn brennt noch Licht“. Karten über 06371 592-220. Also bei diesem Angebot kann’s ja wohl niemandem langweilig werden. Viel Spaß!