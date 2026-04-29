Anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums findet die Kultursommereröffnung in Kaiserslautern statt. Hier kommen die Kultur- und Freizeittipps für die nächsten Ausgehtage.

Unter dem Motto „Die goldenen Zwanziger“ sind vom 1. bis zum 3. Mai jede Menge Veranstaltungen in der Stadt geboten. Am 2. Mai gehören auf einer Kulturachse zwischen Schillerplatz und Pfalzgalerie Fotoinstallationen, Walk-Acts, Musik, Theater, Artistik und mehr zum kostenlosen Programm. Außerdem eröffnet die Pfalzgalerie am Abend die Schau der 20er-Jahre-Architektin Eileen Gray. Viele weitere Veranstaltungen laufen etwa im Pfalztheater oder in der Stiftskirche. Das komplette Programm ist unter kultursommer.de oder 750KL.de zu finden.

Eine szenische Lesung aus der Novelle „Die schwarze Spinne“ von Jeremias Gotthelf wird am 1. Mai ab 19.30 Uhr im Lauterer Waldschlösschen der KWG geboten. Der Schauspieler Christian Klischat beschwört dabei die Kräfte des Guten ebenso wie die Mächte des Bösen. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Christian Klischat kommt zur szenischen Lesung ins Waldschlösschen. Archivfoto: Girard de Soucanton

Am 1. Mai ab 15 Uhr kommt der manische Pianist und Sänger Knut Maurer mit seinem Rhythm & Blues Zirkus in den Biergarten der Lauterer T.S.G. in der Herrmann-Löns-Straße 25. Er bietet eigene Nummern genauso wie seltene und prima interpretierte Covers von John Mayall, den Animals oder Chicken Shack. Der Eintritt ist auch hier frei, Spenden ebenso erbeten.

In der Kapelle des Weinguts Janson-Bernhard in der Zellertaler Hauptstraße 5 tritt am 1. Mai ab 17 Uhr das Pardall Quartett mit Musik von Beethoven oder Mendelssohn auf.

Andreas Fillibeck Foto: Igs

„Empire of Prog“ nennt sich ein dreitägiges Festival vom 1. bis zum 3. Mai, jeweils um 16 Uhr im Ramsteiner Congress Center . Unter anderem mit den Bands Sammary, Elleven, Chandelier oder Galahad. Karten für die seltene Progressiv-Rock-Nummer sind unter 06371 592-220 zu haben.

Noch bis zum 5. Juli läuft im mittleren Foyer des Pfalztheaters die Ausstellung „August Sander und Wirtschaft 4.0“ mit inszenierten Berufsporträts des Lauterer Fotokünstlers Thomas Brenner. Zu sehen während der Öffnungszeiten bei Vorstellungen des Hauses.

Am 1. Mai ab 15 Uhr kommt einmal mehr das Trio Dressinger Acoustic Jam auf die Bühne des Minigolfplatzes am Gelterswoog . Mit Rock, Pop oder Reggae. Am 2. Mai ab 18 Uhr spielt Mr. Z seine Acoustic Covers dort. Eintritt jeweils frei.

Ein Kinder- und Erwachsenenfest mit Spaß und Spiel organisiert die Siedlergemeinschaft Lothringer Dell am 1. Mai von 11 bis 18 Uhr in der Festhalle in der Vogelwoogstraße 69.

Covers der Kultband Rush bietet die Combo A Passage to Rush am 1. Mai ab 20.30 Uhr im Irish House an der Eselsfürth . Weiter geht’s dort am 2. Mai mit der Bruppe HAND und Bon Jovi-Covers. Karten jeweils an der Abendkasse.

Achtung Folkfreaks: Die Folkband Pipers Call mit den westpfälzischen Folk-Urgesteinen Walter Lelle am kleinen irischen Dudelsack und Wolfgang Szengel auf der Bouzouki stürmt mitsamt Kiara Müller an der irischen Harfe und Birgit Schenk an Bodhran (Ziegenfell-Handtrommel) und Gesang das Festzelt am Dorfplatz Queidersbach . Dazu gibt’s irischen Tanz mit der bekannten irischen Tanzlehrerin Mary Sweeney. Gibt’s auch original Irish Stew mit richtig fettem Hammelfleisch? Am 2. Mai ab 19 Uhr, Karten an der Abendkasse.

Am 2. Mai ab 20 Uhr gibts im Lauterer Salon Schmitt in der Pirmasenserstraße 32 handfesten Blues, Bluesrock und Rock. Zum Teil mit deutschen Texten. Geboten wird der Spaß von der V. Lenzband um den starken Gitarristen und Texter Peter Lenz aus der Nordpfalz. Und eins darf man glauben: Nordpfälzer kennen den Blues! Karten über salon-schmitts.de und an der Abendkasse.

Im Kuseler Kulturzentrum Kinett steht am 3. Mai ab 20 Uhr Electro Psych Rock mit der Gruppe Helicon aus Glasgow auf dem Programm. Und wie einst bei den Beatles gehört eine eindringlich und elegisch klingende, indische Sitar zum Instrumentarium. Prädikat hörenswert! Karten über kinett-kusel.de und an der Abendkasse.

Die Pfalztheater-Schauspielerin Hannelore Bähr liest am 3. Mai ab 17 Uhr in der Alten Synagoge in der Odenbacher Kirchhofstraße 19. Unter dem Titell „Wandlungen“ und aus Texten etwa von Kästner, Kaleko oder Domin. Unterstützt wird sie von Katrin Lerchbacher auf der Querflöte. Anmeldungen über 0170 9078934.

Am 3. Mai ab 17 Uhr gibts in der Kirchheimbolander Paulskirche Kammermusik der Villa Musica. Gespielt werden Werke von Mozart. Anmeldungen über 06352 750-4777.