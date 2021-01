Mit Inkrafttreten des zweiten „Lockdowns“ hat das Lauterer Kulturreferat wieder mit Live-Übertragungen im Internet begonnen. Erneut stößt der „Kultur-Livestream“ aus der Fruchthalle auf breites Publikumsinteresse. Am heutigen Dienstag geht die Veranstaltungsreihe weiter.

Seit der Woche vor Weihnachten gingen bislang sieben Ausgaben des „Livestreams“ live aus der Fruchthalle ins Netz. „Allein auf Facebook und Youtube wurden über 16.000 Zugriffe registriert“, teilte Kulturamtsschef Christoph Dammann gestern mit. Hinzu kommen mehrere Offene Kanäle, an die laut Dammann „eine hohe fünfstellige Zahl von Haushalten angeschlossen“ ist.

Die vom ihm angestoßene Initiative soll Künstler aus der Region unterstützen, die aufgrund der Corona-Einschränkungen keine Auftrittsmöglichkeiten haben. Sie erhalten eine kleine Gage, außerdem läuft parallel zum „Livestream“ ein Spendenaufruf.

Die erste Veranstaltungsreihe dieser Art organisierte Dammann im Frühjahr 2020. Ab Mitte März standen innerhalb von acht Wochen rund 50 Mitwirkende auf der Bühne der Fruchthalle, das Spendenaufkommen lag bei 26.000 Euro. Sämtliche Corona-Vorgaben werden strikt eingehalten.

Den „Livestream“ am heutigen Dienstag, 17 Uhr, kündigt das Kulturreferat als „richtiges kleines Neujahrskonzert“ an. Ausführende sind die spanische Sopranistin Elisandra Melián und der koreanische Pianist Younggeun Yoon, der in Kaiserslautern lebt.

Die beiden stimmen Arien aus Oper, Operette und Musical sowie schwungvolle und romantische Werke für Klavier an. „Die Bandbreite erstreckt sich von Puccini über Lehár, Johann Strauß, Chopin und Liszt bis hin zu Bernstein“, sagt Dammann, der das Konzert auch moderieren will.

Die weiteren „Livestreams“ dieser Woche bringen Rock- und Folk-Musik sowie Blues und Jazz. Am Mittwoch erklingt „Delicious New Year’s Music“ mit dem Gitarristen Martin Haberer, Günter Frölich auf dem Akkordeon und dem Saxophon-Virtuosen Helmut Engelhardt.

„Rockdown twenty-one“ heißt es am Donnerstag mit Jürgen Walzer (Gitarre), Sven Sommer (Bass) und Thomas Rieder (Schlagzeug), ehe am Freitag das Martin-Preiser-Trio mit „January Jazz Jewels“ aufwartet.

Info