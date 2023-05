Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der ehemaligen Auria-Fabrik in Lambrecht gibt es eine neue Anlaufstelle für Videodrehs und Foto-Aufnahmen. Die Idee hatte ein Saarländer. Influencerinnen, Rockbands und „Bacheloretten“ geben sich im „Werk 117“ jetzt die Klinke in die Hand.

Er habe im Saarland ein ganzes Jahr lang vergeblich nach einer Örtlichkeit wie dieser gesucht, sagt Marco Schmidt, der hauptsächlich als Tour-Manager einer auf Hardcore, Metal und