Der Countdown für die Enkenbacher Kuckuckskerwe läuft. Vor drei Jahren wurde sie zum letzten Mal gefeiert. Am Wochenende öffnet sie rund ums Heinrich-Brauns-Haus wieder ihre Pforten. Auf 40 Jahre Straußwirtschaft kann dann die Katholische Vereinskapelle Enkenbach (KVK) zurückblicken. Mit T-Shirts mit dem Aufdruck „Zerick uff die Kuckuckskerb“ – erhältlich im Online-Shop der KVK – kann man schon mal die Vorfreude stillen. Mit einem ausführlichen Musikprogramm und viel Feierlaune warten die Organisatoren auf. Mit einem Benefiz-Openair Konzert starten am Freitag, 8. Juli, in der Ortsmitte „Fused – die Rockfeinschmecker“. Unterstützt werden sie von „Kind of Used“. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Weiter geht es dann am Samstag um 19 Uhr mit dem offiziellen Fassbieranstich im Kerwezelt. Jede Menge Party verspricht im Anschluss die Partyband „Magic“. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Zeltgottesdienst nebst Blasmusikbegleitung und musikalischen Frühschoppen. Nach dem Kerweumzug folgt um 15 Uhr die Kerwerede am Heinrich-Brauns-Haus. Ab 16 Uhr spielt die Blaskapelle Hochspeyer und zum Abschluss die Katholische Vereinskapelle. Mit einem bayrischen Frühschoppen, gestaltet von den Kuckucksmusikanten, beginnt um 10 Uhr der Kerwemontag. Blasmusik bieten ab 17 Uhr die „Riesling Böhmischen“. Zum Ausklang spielt erneut die KVK. Am Dienstag, 12. Juli, tritt um 18.30 Uhr die Kolpingkapelle Kindsbach auf. Die Zeit bis zur Beerdigung der Kerwe um 23 Uhr verkürzt die Katholische Vereinskapelle.