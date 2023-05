Der Kaiserslauterer Schwimmsportklub reiste mit fünf Startern zu den diesjährigen deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) in Berlin an.

Bereits beim ersten Wettkampf des ersten Tages schwamm Eliza Furqueron (Jahrgang 2007) Bestzeit über die 200 Meter Schmetterling, was in einem starken Feld zu Platz 16 reichte. Direkt danach qualifizierte sich Jacob Furqueron (2010) als Schnellster für das Jahrgangsfinale. Hier konnte er sich nochmals steigern und gewann in einer Zeit von 2:16,66 den deutschen Meistertitel. Grace Cooper (2006) verpasst in einem starken Feld mit einer guten Zeit nur knapp als Zehnte das Finale.

Am zweiten Tag erschwamm sich Jacob Furqueron einen erneuten Finalplatz, diesmal über die 200 Meter Lagen, welche er mit dem vierten Platz beendete. Dazwischen schwamm Miroslava Prylutska (2009) die 50 Meter Schmetterling und blieb knapp hinter ihrer Bestzeit. Eliza Furqueron und Mats Eschbach (beide 2007) schafften es über 200 Meter Rücken – beide mit neuen Bestzeiten – in die Top 20. Jacob Furqueron ergatterte sich in einem beherzten Rennen Bronze über die 800 Meter Freistil mit persönlicher Bestzeit.

Furqueron verblüfft alle

Am dritten Wettkampftag erzielte Jacob Furqueron eine starke Zeit über 200 Meter Freistil, dennoch entschieden sich Trainerin Bianca-Mara Stief und er gemeinsam dazu, den Start im Finale zugunsten der 400 Meter Lagen abzumelden. Hier gelang es ihm, als Vierter ins Finale einzuziehen – und dort verblüffte er alle, als er seine Vorlaufzeit um neun Sekunden verbesserte und Vizemeister wurde. Auch Grace Cooper hatte einen besseren Tag erwischt und schwamm zu Platz sechs im Vorlauf über 100 Meter Brust, im Finale fehlte dann am Ende die Kraft, und sie wurde Siebte.

Der vierte Tag startete für Jacob Furqueron mit den 400 Metern Freistil. Als Vorlauf-Zweiter schaffte er es erneut ins Finale, hier ging es sehr eng zu und er konnte mit erneuter Bestzeit den fünften Platz für sich verbuchen. Dazwischen wurden noch die 50 Meter Rücken von ihm und Mats Eschbach geschwommen. Furqueron wurde mit persönlicher Bestzeit 13., Eschbach kam ebenfalls mit Bestzeit auf Platz 17. Grace Cooper durfte auch noch mal ihr Können zeigen und schwamm über 200 Meter Brust wieder eine gute Zeit, verpasste aber um 0,4 Sekunden das Finale.

Trainerin Bianca-Mara Stief sehr zufrieden

Am Samstag, dem letzten Tag der DJM, sprang Jacob Furqueron für 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Rücken ins Wasser. Er konnte zwei Bestzeiten schwimmen und sich auf beiden Strecken für die Finals am qualifizieren. Hier mobilisierte er noch mal alle Kräfte und wurde mit einer weiteren Silbermedaille (Schmetterling) belohnt. Im Rückenfinale schlug er als Sechster an. Mats Eschbach konnte sich über 100 Meter Rücken um fast eine Sekunde verbessern und erzielte einen starken zwölften Platz.

Insgesamt gab es für die KSK-Schwimmer einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Hinzu kamen neun Vereinsjahrgangsrekorde. Über 400 Meter Lagen, 800 Meter Freistil und 200 Meter Schmetterling lieferten die Schwimmer des KSK Altersklassenrekorde im Südwestdeutschen Schwimmverband.

Am Ende einer langen Woche war Trainerin Bianca-Mara Stief äußerst zufrieden mit den gezeigten Leistungen ihrer jungen Schwimmer. „Wir haben uns für einen solch ,kleinen’ Verein aus einem nicht gerade schwimmerfreundlichen Bundesland sehr gut präsentiert und jeder Einzelne kann sehr stolz auf sich sein“, sagte sie. „In der Zeit hier in Berlin wurden bereits weitere Ideen und Ziele formuliert. Nach der Meisterschaft ist vor der Meisterschaft.“