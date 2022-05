Beim Schwimmwettkampf in Kleinostheim waren die KSK-Schwimmer auf vielen Distanzen und Schwimmstilen ganz vorne mit dabei. Für Milena (2007) und Miroslava (2009) Prylutsa, die beiden ukrainischen Schwestern, die für ihren neuen Verein, den Kaiserslauterer Schwimmsportklub KSK, ihren ersten Wettkampf bestritten, lief es super.

Milena gewann über 100 Meter Freistil und sicherte sich einen zweiten und drei dritte Plätze. Ihre jüngere Schwester Miroslava gewann über 50 Meter Schmetterling und legte auf anderen Distanzen zwei silberne und eine bronzene Medaille nach. Für Mats Eschbach gab es gleich drei Mal Gold. Er gewann über 50 m Freistil, 200 m und 100 m Rücken. Erste Plätze gab es auch für die KSK-Talente Nora Wilke (50 m Rücken, 200 m Freistil), Lotta Eschbach (50 m und 100 m Rücken), Marie Allmann (100 m Rücken), Emmelie Stief (400 m Freistil), Jonas Balzer (100 m Freistil).

Die KSK-Trainerin Bianca-Mara Stief sah bei allen Schwimmerinnen und Schwimmern, dass sich das Trainingslager im französischen Vittel gelohnt hatte. Für den KSK-Schwimmer Jacob Furqueron geht es nun am Wochenende zur Süddeutschen Meisterschaft nach Dresden. Grace Cooper und Siena Ancona starten in Siena. „Hier erhoffen wir uns die Verbesserung in der Bestenliste für die Ende Mai stattfindenden Deutschen Jahrgangsmeisterschaften“, blickt die KSK-Trainerin nach vorne.