Am Mittwoch begann für die Wasserballer des Kaiserslauterer Schwimmsportklubs der finale Abschnitt der Saison 2023/2024 in der Regionalliga Südwest. Und es ging gleich mal gegen den Tabellenführer SC Neustadt II.

Für den KSK lief das Spiel im Sprungbecken des Warmfreibades ganz anders als erhofft. Neustadt II reiste mit nur acht Akteuren an und hatte eine ganz junge Truppe dabei, doch der KSK konnte nichts entgegensetzen. Er verschlief das erste Viertel, holte im zweiten Abschnitt gut auf. Zur Halbzeit stand es 4:4. Nach dem Seitenwechsel lief dann aber nichts mehr. Neustadt II traf siebenmal, der KSK gar nicht mehr. Der Endstand lautete damit 4:11.

Noch einiges drin für die Lauterer

Es war eine von neun Begegnungen innerhalb von 21 Tagen, die auf die Krokodile warten, wobei der KSK1 in der Gruppe A noch sechs Partien auszutragen hat, während für die Reserve in der Gruppe B lediglich die drei Rückrunden-Heimspiele anstehen. In beiden Konkurrenzen ist für die Lauterer noch einiges drin, allerdings kann es die zweite Mannschaft nicht mehr ganz an die Tabellenspitze schaffen. In der Gruppe B sind nämlich nur noch vier Matches offen – und der aktuelle Spitzenreiter SV Friedrichsthal II ist mit 10:0 Punkten nicht mehr einholbar. Für den KSK2, der momentan mit 2:4 Zählern auf Platz drei rangiert, ist aber zumindest noch die Silbermedaille drin.

Die haben mit 4:4 Punkten momentan die Friedrichsthaler Masters, die vor der Runde die Favoritenrolle hatten, sich jedoch dem SVF2 zweimal geschlagen geben mussten (11:12 und 7:14). Gegen Schlusslicht SV 08 Saarbrücken ließen sie beim 9:2 aber eben so wenig anbrennen wie beim 10:8 gegen die in dieser Partie völlig indisponierte Lauterer Reserve.

Die kleinen Krokodile, die beim 11:10 gegen Saarbrücken nach einem 8:10 Rückstand etwas glücklich ihren ersten Saisonsieg holten, müssen demnach sowohl die Friedrichsthaler Masters (21. Juni) im Heimspiel schlagen, als auch Saarbrücken im Warmfreibad erneut besiegen (16. Juni), wenn sie noch auf den zweiten Platz vorrücken wollen.

Bereits zwei Niederlagen

Die erste Mannschaft darf in der Gruppe A währenddessen nichts mehr verschenken, wenn sie noch mal oben angreifen will. Sie musste in der Hinrunde gegen die beiden Tabellenführer aus Neustadt (6:18) und Trier (9:11) bereits zwei Saisonniederlagen hinnehmen.

Mit ebenfalls vier Pluspunkten wie der KSK rangiert der amtierende Meister Friedrichsthal I auf Platz drei, wobei die Niederlagen der Saarländer gegen Trier und den WSV Ludwigshafen II durchaus etwas überraschend waren. Auch die Rheinstädter haben dank ihres Erfolgs gegen Schlusslicht SC Poseidon Worms (0:8) vier Punkte auf dem Konto, allerdings bereits sechs Spiele ausgetragen.

Dirk Feddeck kann aus dem Vollen schöpfen

Für den KSK, der nach dem 10:7 in Ludwigshafen auch das zweite Duell am Rhein mit 9:6 gegen die Wormser gewinnen konnte, war und ist der Auftakt richtungsweisend. Nach der verlorenen Partie gegen den Tabellenführer geht es am Freitag, 20 Uhr, zum SV Friedrichsthal (Anpfiff 20 Uhr, Freibad Friedrichsthal), Trainer Dirk Feddeck kann personell gesehen wohl fast aus dem Vollen schöpfen und sieht in der kommenden Woche erneut zwei Partien vor sich, wenn sein Team am 12. Juni die Ludwigshafener und 48 Stunden später die Friedrichsthaler zu den Rückspielen im Warmfreibad empfängt.

Nach neun Tagen Pause, in der die drei Begegnungen der zweiten Mannschaft stattfinden, sind zum Saisonfinale dann noch der SSV Trier (23. Juni) und Poseidon Worms (26. Juni) in Kaiserslautern zu Gast.

Will der KSK das zu Beginn der Spielzeit ausgegebene Ziel „Medaillenplatz“ noch erreichen, sind aus den sechs Partien wohl mindestens vier Siege vonnöten – angesichts der bisher gezeigten Leistungen ein durchaus anspruchsvolles Unterfangen.

So spielen sie

7. Juni 20 Uhr: SV Friedrichsthal I - KSK I

12. Juni 19 Uhr: KSK I - WSV Vorwärts Ludwigshafen II

14. Juni 18.30 Uhr: KSK I - SV Friedrichsthal I

16. Juni 18.30 Uhr: KSK II - SV 08 Saarbrücken

17. Juni 19 Uhr: KSK II - SV Friedrichsthal II

21. Juni 18.30 Uhr: KSK II - SV Friedrichsthal Masters

23. Juni 18.30 Uhr: KSK I - SSV Trier

26. Juni 18.30 Uhr: KSK I - SC Poseidon Worms