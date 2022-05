Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen würden in Otterberg nicht geschaffen: Das kritisierten die Grünen im Stadtrat. Die Stadtbürgermeisterin solle also damit beauftragt werden, „wirksame Maßnahmen“ zu veranlassen, damit diese tatsächlich bald umgesetzt werden. Ein Beispiel für eine laut Bebauungsplan noch herzustellende Ausgleichsfläche sei eine 4000 Quadratmeter große Streuobstwiese, die entlang des Wirtschaftsweges zwischen IGS und Waldorfschule anzulegen sei, meinten die Grünen in ihrem Antrag. Dieses Areal werde bisher aber nur als Wiese genutzt. Zu behaupten, die Stadt habe nichts getan, um das durchzusetzen, sei sehr kühn, entgegnete Stadtbürgermeisterin Martina Stein (SPD). Zwar seien einige Maßnahmen noch nicht durchgesetzt worden, das lasse aber nicht darauf schließen, dass sich die Stadt beziehungsweise die Verwaltung nicht bemüht habe. Zudem: Was seien wirksame Maßnahmen? Der Antrag sei nicht greifbar. Letztlich wurde er vom Stadtrat abschlägig beschieden.