Die Optik des Schillerplatzes hat am Dienstag erneut die Politik beschäftigt. So wurde im Bauausschuss hinterfragt, wieso dort jetzt so merkwürdige Bushaltestellen aufgebaut worden sind. Elke Franzreb, Leiterin des Referats Stadtentwicklung, betonte, dabei handele es sich um ein Provisorium.

Die Bushaltestellen seien nach Bürgerbeschwerden montiert worden. Es habe Klagen gegeben, dass bei schlechtem Wetter Unterstellmöglichkeiten fehlen. Franzreb betonte, es sei definitiv geplant, dass perspektivisch der Blick auf die Fruchthalle frei bleibe. Das sei von Anfang an so gewollt gewesen. Die Wartehäuschen kämen weg, sobald der zentrale Bushaltepunkt um den Fackelbrunnen realisiert werde.

Auch Schotterrand am Brunnen und große Mülleimer werden kritisiert

Kritik gab es auch an dem Schotterrand um den Leo-Erb-Brunnen. „Der soll nicht so bleiben“, erklärte Sebastian Staab, Leiter des Tiefbaureferates. Der Brunnen müsse noch fertiggestellt werden. Ob das bis zum Start der Brunnensaison an Gründonnerstag gelinge, sei unklar. Es würden dazu durchgehend Temperaturen von zehn Grad benötigt.

Ein weiterer Stein des Anstoßes sind nach Ansicht von Bärbel Sehy (CDU) die etwas überdimensionierten Edelstahl-Mülleimer. Sie passten nicht zu dem Platz. Hier entgegnete Franzreb, dass auch sie sich grundsätzlich gestalterisch zum Platz passende individuelle Lösungen wünsche. Allerdings folge die Stadtbildpflege bei ihren Müllgefäßen einer bestimmten Systematik. Das habe auch wirtschaftliche Gründe. Und sie sei schon froh, dass die orangefarbenen Mülleimer, die lange Zeit das Stadtbild dominierten, verschwunden seien. Der Schillerplatz war vor einem Jahr für zwei Millionen Euro neu gestaltet und umgebaut worden.