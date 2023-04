Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bürgerinitiative „Stadt für alle“ kritisiert Pläne, den Parkplatz Meuthstraße komplett für eine Bebauung zu opfern. Sie wünscht sich zumindest eine Baumallee an der Burgstraße. Warum mehr Grün aus ihrer Sicht so wichtig wäre. Und was das mit dem Klimaanpassungskonzept zu tun hat.

„Städte dürfen nicht zu Steinwüsten verkommen, sonst ist ein gesundes Leben in ihren Mauern nicht mehr gewährleistet“, sagt „Stadt