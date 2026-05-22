Die Stadt plant den Abriss der Wohnblöcke im Kaiserslauterer „Kalkofen“. Auch den frisch sanierten Aufgang 35 würde das treffen – was im Viertel gar nicht gut ankommt.

Der Ruf schallte von der Zuschauertribüne. Es waren Worte der Wut – unüberhörbar. „Und wie ist das mit den Wohnungen im Asternweg 35?“, wetterte Katharina Welsh-Schied von der Empore im Ratssaal, „sollen die auch abgerissen werden, einfach so?“ Auf ihre Frage ging niemand ein, weder das Plenum noch die Dezernenten. Wer sich aber die Pläne der Stadt anschaut, der hat die Antwort: Ja, sollen sie. Noch in der Sitzung von Bau- und Sozialausschuss am Donnerstag ließ die Vorsitzende des Asternweg e.V. keinen Zweifel daran, was sie von einigen Ideen der Verwaltung hält. Von der Vision, in der Straße vier desolate Wohnblöcke abzureißen, damit die Bau AG dort Mietshäuser errichten kann. „Wir alle sind geschockt und entsetzt“, sagt Welsh-Schied am Freitagmorgen im RHEINPFALZ-Gespräch. „Das kann nicht wahr sein.“ Mehrere Bewohner hätten bereits ihren Frust bekundet.

4000 ehrenamtliche Arbeitsstunden – für nichts?

Ihr gehe es nicht um das von den Ausschüssen abgesegnete Konzept an sich, meint die Vorsitzende, grundsätzlich sei es „ja super“. Die Kritik jedoch: Erst Mitte 2025 war der Aufgang 35 eingeweiht worden – nach fast zehn Jahren der Sanierung. Ehrenamtlich hatten die Menschen des Viertels angepackt, 4000 Arbeitsstunden geleistet, der Verein knapp 70.000 Euro an Spenden gesammelt. Dass das alles ab 2030 mit dem Abriss quittiert werden soll, erschüttere sie.

»Jackes« ist einer der Bewohner in Aufgang 35. Hier sitzt er in seiner sanierten Wohnung. Foto: Peter-Pascal Portz

„Mir tun all diejenigen leid, die so hart gearbeitet haben“, sagt Welsh-Schied, „zum Glück müssen einige das nicht mehr miterleben.“ Sie sei enttäuscht – von der Stadt und den Abgeordneten. Niemand habe in der Sitzung hinterfragt, was aus der 35 wird, so Welsh-Schied. Jeden im Asternweg hätten die Pläne außerdem „völlig unvorbereitet“ getroffen. Eine komplette Umwälzung des „Kalkofens“, die Beseitigung aller Schlichtwohnungen, neue Mietblöcke: „Warum hat man nicht wenigstens einmal vor Ort mit uns darüber gesprochen?“ So würden die Betroffenen „total überrumpelt“ und „vor vollendete Tatsachen gestellt“. Dabei seien sie es ja, deren Zukunft da verhandelt wird.

In weiten Teilen begrüßt die Vereinschefin das städtische Konzept – weil sich endlich was tue. Nur müsse jetzt zügig garantiert werden, dass sich die Menschen im Asternweg auch die Mieten in den Häusern der Bau AG leisten können, fordert Welsh-Schied: „Sie brauchen eine Zusage.“