Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Situation in den Kaiserslauterer Freibädern war Thema am Lesertelefon der RHEINPFALZ. Hans Jung ärgert sich, dass beide Bäder an zwei Tagen in der Woche schon um 17 Uhr schließen, zugunsten der Frühschwimmer. „Das kann doch wohl nicht wahr sein“, moniert er. Angeblich habe die Stadt zu wenig Bademeister.

Er war am Mittwoch vergangener Woche bei brütender Hitze um 16 Uhr nach der Arbeit zum Warmfreibad gefahren, nur um dann zu erfahren, dass um 17 Uhr Schluss ist. Auch Bürger,