Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen stand um 18.56 Uhr fest: Kristina Zick ist neue Ortsbürgermeisterin von Mehlingen und Nachfolgerin von Monika Rettig (SPD). In der Stichwahl am Sonntag bekam die 43-Jährige 50,6 Prozent der Wählerstimmen und siegte somit mit hauchdünnem Vorsprung. Roman Czekala (CDU) musste sich mit 49,4 Prozent der Stimmen geschlagen geben. Die Wahlbeteiligung in der 3800-Einwohner-Gemeinde lag bei 49,6 Prozent. Im ersten Wahlgang am 9. Juni war bereits der Kandidat der FDP, Matthias Gall, ausgeschieden, da lediglich 20,6 Prozent der Wähler ihr Kreuz hinter seinem Namen gemacht hatten.