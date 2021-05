Der Krisenstab des Gesundheitsamts Kaiserslautern schätzt die Lage an den Schulen in Kaiserslautern als kritisch ein. Dies erklärte der Leiter des Krisenstabs beim Gesundheitsamt, der Kreisbeigeordnete Peter Schmidt, am Mittwoch auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Schmidt erklärte, er rechne mit einem Anstieg von Infektionszahlen in der Schülerschaft und im Lehrerkollegium. Das Gesundheitsamt baue jedoch auch auf den positiven Nutzen der sorgfältig erarbeiteten Hygiene-Strategien an den Schulen. „Hier sind alle aufgefordert, diese auch im eigenen Interesse zu beachten“, sagte der Kreisbeigeordnete. Da man mittlerweile an die Grenzen der Teststrategien stoße, werde das Land voraussichtlich noch diese Woche eine Änderung hinsichtlich der Teststrategie an Schulen veranlassen.

Die Leiterin des Rittersberggymnasiums, Ulrike Dittberner, bestätigte gestern im Kern die RHEINPFALZ-Meldung, wonach es am Rittersberg-Gymnasium einen Covid19-Infektionsfall in der Schülerschaft gab. Die Meldung sei zwar grundsätzlich richtig, so erklärte Dittberner, allerdings habe zu keiner Zeit Gefahr der Verbreitung des Virus’ in der Schule bestanden, da die/der Betroffene keinen Kontakt zu Mitschülerinnen und Mitschülern gehabt habe. Er habe die Schule seit Schulbeginn nach den Herbstferien nicht besucht. Mit dem Gesundheitsamt sei ein Vorgehen abgesprochen worden, wonach keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen gewesen seien.