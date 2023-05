Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Durststrecke dauert an – und bei ersten Anzeichzen des Hochsommers wird sie keinesfalls weniger erträglich. Schausteller leiden unter Virus-Wirkungen aufs öffentliche Leben. Kein Volksfest, keine Einnahmen, so die simple Formel. Immerhin : Jetzt dürfen Lauterer Vertreter des fahrenden Gewerbes am Altenhof und an der Stiftskirche Stände aufstellen.

Endlich: Da kommt Arne. Zielsicher steuert der Kleine aufs Feuerwehrauto zu, nachdem seine Mama ihm drei Fahrten spendiert hat. Helmut Marker, der hier gerade seinem Sohn aushilft, heißt