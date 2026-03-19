Über Stunden warteten die Menschen im Winter 2025 vor den Türen der Kaiserslauterer Migrationsbehörde – bei einer Eiseskälte in der Nacht. Hat sich die Situation gebessert?

Die Bilder von damals, sie haben sich eingebrannt. In der Kälte eines Januarmorgens, durchnässt vom eisigen Regen, säumten Menschen die Morlauterer Straße – eingepackt in Jacken und Schals, ausgekühlt, die Augen müde. Es war 5.30 Uhr in der Früh, über Kaiserslautern hing die Nacht. Und hinterm Rathaus Nord warteten rund 60 Migranten darauf, dass die Ausländerbehörde in zwei Stunden ihre Türen öffnet. Sie alle froren, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Niemand stand dort, der nicht die Hände tief in den Taschen vergraben hatte. „Mir selbst ist das peinlich“, räumte Manfred Schulz (CDU) später ein, Bürgermeister und Dezernent des Migrationsreferats. „So viele Menschen bei klirrender Kälte zu sehen, ist einfach nur bedrückend.“ Eines, das könne er versichern, meinte Schulz: Er werde eine Reihe von Maßnahmen anstoßen, um die Missstände umgehend zu beseitigen. Das war vor gut einem Jahr, Anfang 2025.

Wer in jenen Tagen bei Minusgraden auf dem Bürgersteig kauerte, meistens ab 4 Uhr, der hoffte auf den schnellen Termin – und auf neue Papiere. Was aber hat sich seitdem getan, um auf Schulz’ Versprechen zu schauen? Verharren die Betroffenen noch immer unter freiem Himmel?

Keine „extremen Schlangen“ wie noch 2025

6.10 Uhr an einem Mittwochmorgen im März, eineinhalb Stunden bis zur Öffnung. Am Hintereingang, Ecke Benzinoring, stehen sieben Männer und eine Frau. War ja mal ganz anders, vor zwölf Monaten. Ungefähr scheint sich das Bild vor Ort mit dem zu decken, was die Verwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärt. „Wir sehen, dass sich die Situation entspannt hat“, teilt die Pressestelle mit. Und wenn keiner an der geltenden Rechtslage rüttelt, werde das auch so bleiben. Gefühlt „auf hohem Niveau“ habe sich die Fülle an Terminen eingependelt, heißt es. Genaue Zahlen könne die Stadt nicht nennen, da fehlt ihr eigenen Angaben zufolge die Auswertung der Bearbeitungsfälle. Man blicke jedoch auf keine „extremen Schlangen“ mehr wie noch 2025, so viel sei sicher. Damals war die Behörde schlichtweg überlastet, sie kämpfte mit einer Flut von Anträgen, mit Personalengpässen. Drei, vier Monate mussten die Ausländer warten – bei regulärer Anmeldung. Nur, die Zeit hatten sie nicht. Daueraufenthaltsrecht, ausgelaufene Duldung, frische Arbeitserlaubnis: Ihre Fristen verstrichen.

Februar 2025. Dutzende Migranten warten als sogenannte Laufkundschaft vor den Türen der Ausländerbehörde – in einer Eiseskälte. Archivfoto: Peter-Pascal Portz

Also reihten sie sich ein als „Laufkundschaft“ hinterm Rathaus Nord. Ohne Garantie, überhaupt einen Platz zu ergattern. Heute liegt die Wartezeit für komplexere Anliegen bei etwa zwei Monaten, schreibt die Stadt. Die Menschen hier im Morgengrauen können das bestätigen.

„Meine Freundin meinte, ich muss früh kommen“

Zayn, 28, kam um 5.45 Uhr. Als im vom Krieg zerstörten Syrien das Regime zusammengebrochen war, im Dezember 2024, verließ der junge Mann seine Heimat. Studiert hatte er dort, gearbeitet als Arzt. Deutsch lernte er innerhalb eines Jahres. Jetzt will Zayn über die „Gleichwertigkeitsprüfung“ seine Approbation anerkennen lassen, daran hänge seine Zukunft, sagt er. Fachkräfte, die brauche das Land doch. Und Zayn erst mal eine verlängerte Aufenthaltserlaubnis – die Mühlen der Bürokratie. Natürlich ist seine Hoffnung heute ein Termin. Dabei hat der Syrer eigentlich schon einen, am 26. März. Vier Tage vorher aber laufen seine Dokumente aus. „Ich bin zum ersten Mal hier“, erzählt er. „Meine Freundin meinte, ich muss früh kommen.“ Früh, also nicht erst um 7.30 Uhr. Zayn sagt: Im Juni, als sie selbst angestanden hat, habe sich die Warteschlange über 50 Meter den Berg hinaufgewunden. So auch im November, zumindest laut Antonio.

Um 4 Uhr ist der Brasilianer am Rathaus aufgekreuzt, lange vor den anderen. Ganz vorne, direkt vor der Tür, lehnt er sich ans Geländer. Antonio, 43, will ein Visum beantragen – für seine 18-jährige Tochter. Sie sitzt neben ihm auf dem Boden, die Kapuze hat sie tief ins Gesicht gezogen. Ihr gebuchter Termin beim Amt ist am 18. Mai. Zwei Monate, das sei zu spät. „Wir brauchen die Papiere früher“, sagt Antonio und schiebt verwundert hinterher: „Beim letzten Mal waren mehr Menschen da.“

Behörde arbeitet heute mit sieben Stellen mehr

Und da landet man wieder bei Manfred Schulz, dem Kaiserslauterer Bürgermeister, der im vorigen Februar ein Versprechen gab. Nach allem, was man an diesem Morgen so hört und sieht, hat er es gehalten. Im Stellenplan für 2024 waren 24 Posten für die Ausländerbehörde vorgesehen, monatelang aber nur 17 besetzt. Später stockte die Stadt auf, der Grund: massiver Druck, die Belastung. Heute erledigt sie die Fälle mit 31 Sachbearbeitern. Und das ist nicht alles, denn die Verwaltung schraubte offenbar an ihrer Effizienz. Als erste Erleichterung führte das zuständige Referat für einen Teil der Leistungen den Online-Antrag ein – ohne Vorsprache. Danach kam ein Tool für die Terminplanung hinzu, angestaubte Verfahren wurden verändert, Strukturen digitalisiert. Aktuell, so die Pressestelle, würden die neuen Kollegen eingearbeitet. Um kleinere Gesuche kümmerten sie sich bereits, etwa die Ausgabe der Aufenthaltstitel. Mit all den Korrekturen im System nähert sich die Behörde jetzt allerdings einer Grenze. Weiteres Personal lassen die klammen Kassen ohnehin nicht zu, heißt es.

Im Winter 2025, als die Menschen jeden Morgen drei Stunden bei Minusgraden ausharrten, schenkten zwei Frauen irgendwann Tee aus auf dem Gehweg, das alles ehrenamtlich. Heißgetränke gegen die beißende Kälte. Wartezeiten hin oder her, von diesen Zuständen hat sich die Stadt verabschiedet.