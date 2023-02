Als sich die politische Lage in der Ukraine 2022 zuspitzte, hat die Stiftskirchengemeinde auf Initiative des inzwischen verstorbenen Friedenspfarrers Detlev Besier jeden Donnerstagabend um 18.30 Uhr zu einem Friedensgebet eingeladen. Seitdem versammeln sich jede Woche Gläubige, um für ein Ende des Krieges zu beten. Am Freitag, 24. Februar, jährt sich der Krieg in der Ukraine.

Zu diesem Anlass leiten Geistliche aus drei christlichen Konfessionen an dem Tag ab 18.30 Uhr ein ökumenisches Friedensgebet. Dabei sind Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst, der katholische Dekan Steffen Kühn, der evangelische Dekan Richard Hackländer und Pfarrer Eberhard Ramme von der Selbstständig-evangelischen-lutherischen Kirche. Es wirken außerdem Vertreter der Friedensinitiative Westpfalz und des Jugendparlamentes Kaiserslautern mit. Im Anschluss wird es eine Lichterkette rund um die Stiftskirche geben.