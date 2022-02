„Frieden für Europa – Solidarität mit der Ukraine“: Unter diesem Motto findet am Freitag um 16.30 Uhr eine Kundgebung auf dem Schillerplatz statt. Dazu haben der Vorsitzende des Jugendparlaments sowie die Jugendorganisationen von SPD, CDU, Grünen und der FDP aufgerufen. Laut Stadtverwaltung ist die Kundgebung mit 20 Teilnehmern angemeldet, gerechnet wird jedoch mit einem größerem Zulauf.

Auch der DGB unterstützt die Veranstaltung, erklärte in einer Pressemitteilung: „Unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine.“ Europa solle humanitäre Hilfe in der Ukraine leisten, fordert der DGB. Die Veranstalter verurteilen den russischen Einmarsch und treten für eine diplomatische Lösung des Konflikts ein. In den vergangenen Tagen fanden bereits Mahnwachen und Friedensgebete in mehreren rheinland-pfälzischen Städten statt.