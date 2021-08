Am Mittwoch, 18. August, wird die Straßenmarkierung in der Donnersbergstraße im Kreuzungsbereich der Mannheimer Straße erneuert. Hierfür wird der Abschnitt für den aus der Mainzer Straße wie aus der Barbarossastraße kommenden Verkehr voll gesperrt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Auch das Einbiegen von der Mannheimer Straße in die Donnersbergstraße wird zeitweise nicht möglich sein. Bis zum späten Nachmittag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Während der Sperrung werde eine Umleitung ausgeschildert.