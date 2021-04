Seit Montag erneuern die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) in der Kreuzhofstraße die im Boden liegenden Gas- und Wasseranschlussleitungen. „Die verbauten Installationen kommen aufgrund ihres Alters in eine Phase, in der diese störungsanfällig werden können“, teilte die SWK dazu mit. Daher würden die Leitungen nun vorsorglich erneuert. Rund 10.000 Euro investieren die SWK in die neuen Leitungen, die Bauarbeiten laufen noch bis 5. Mai. Während der Bauzeit ist die Kreuzhofstraße bis Herrenwiesental gesperrt. Die Umleitung über die Straße „Am Stollen“ ist ausgeschildert. Weitere Infos zu Bauarbeiten stehen auf der Internetseite der Stadtwerke unter www.swk-kl.de/baustelle.