Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Reiselust der Kaiserslauterer scheinen vorbei. Die Reisebüros in der Stadt erleben derzeit einen regelrechten Ansturm. Dabei unterscheiden sich die Urlaubswünsche der Lauterer gar nicht wesentlich voneinander.

Im Vergleich zum Frühjahr des vergangenen Jahres erleben die Reisebüros in der Stadt zurzeit einen regelrechten Ansturm. Die RHEINPFALZ hat sich bei den Fachleuten der einzelnen Unternehmen nach wichtigen Entwicklungen in der Reisebranche erkundigt.

Dass die Buchungen in diesem Frühjahr stark zugenommen haben, kann Anette Knapp vom Reisebüro Junker in der Rummelstraße nur bestätigen. Kreuzfahrten seien stark nachgefragt. Allerdings müsse auch gesagt werden, dass die Preissteigerungen vor Urlaubsreisen angesichts der allgemeinen Teuerung natürlich nicht Halt gemacht hätten. „Griechenland ist sehr teuer geworden“, sagt die Reise-Fachfrau. Das gelte auch für den Trip in die USA. Dort werde das Reisebudget der Touristen wohl am stärksten beansprucht. Für Schnäppchenjäger sehe es in dieser Saison wohl eher nicht so gut aus. „Nur wer flexibel hinsichtlich seiner Reiseziele ist, wer bei der Wahl des Termins nicht so unbedingt festgelegt ist und wer früh bucht, der kann wohl noch ein bisschen sparen“, sagt Knapp.

„Das Geschäft läuft sehr viel besser im Vergleich zum Frühjahr letzten Jahres“, das bestätigt auch Bernd Basters vom gleichnamigen Reisebüro im Pfalz-Center in der Mannheimer Straße. Allerdings sei schon zu bemerken, dass die Kunden das sehr stark veränderte Umfeld für den Urlaub genau im Blick hätten. Die frühere Zielmarke, dass die Familie vierzehn Tage verreisen sollte, gelte lange so nicht mehr. „Diese längeren Urlaubsreisen werden viel seltener gebucht“, so der Inhaber. Deutlich im Vormarsch seien Orders für eine Woche Auszeit vom Alltag daheim. Beliebt bei seinen Kunden seien in ungewöhnlichem Maße Kreuzfahrten.

Rund ums Mittelmeer sehr beliebt

Deren Ziele und auch die meisten anderen Kundenwünsche hätten Destinationen rund um das Mittelmeer auf dem Schirm. Rasant gestiegen seien die Preise vor allem in Griechenland einschließlich einiger Ferienziele im Osten des dortigen Küstenraumes. Und dabei müsse nach den Worten Basters beachtet werden, dass die Zeiten von Last-Minute-Schnäppchen schon ganz lange vorbei seien. Nicht überholt bei möglichen Spar-Angeboten sei eine Einstellung bei denjenigen Kunden, die überall auf möglichst frühe Abschlüsse aus wären.

Ein Telefonat mit der RHEINPFALZ musste Sabine Eisenbeis wegen des großen Publikumsandrangs in ihrem Reisebüro verschieben. Die Sprecherin für das Unternehmen mit ihrem Sitz in der Mall verrät ebenfalls, dass ein erheblicher Teil der Lauterer Kunden in letzter Zeit Kreuzfahrten buchen möchte. Ansonsten kann auch sie bestätigen, dass Reiseziele rund um das Mittelmeer das Gros der Kundenwünsche ausmache. Die Preise seien zwar überall dort gestiegen, aber nach ihren Worten treffe das in erster Linie auf Spanien und Mallorca zu. Ihrer Auffassung nach liege das daran, dass die Sonne dort per Flugzeug schnell und bequem erreichbar sei. Was Schnäppchen betreffe, so sagt auch sie, dass dafür die Kunden schnell, früh und flexibel handeln müssten. Was sie allerdings mit Rücksicht auf den Geldbeutel immer noch empfehlen könne, seien Reiseziele in Tunesien. Dort stimme nach wie vor das Preis-Leistungs-Verhältnis.