Gute Nachricht für die Bürger im Westen der Stadt und in den westlichen Stadtteilen: Sie können ab 1. Juli den Wertstoffhof des Landkreises in Kindsbach mitnutzen – vorerst testweise für ein halbes Jahr. Umgekehrt soll es den Kreisbürgern erlaubt sein, ihre Abfälle auch im Wertstoffhof der Lauterer Stadtbildpflege im Ortsteil Erfenbach zu entsorgen. Diese gemeinsame Nutzung kommunaler Wertstoffhöfe hat der Lauterer Kreistag am Montagnachmittag einstimmig abgesegnet. Nach einem halben Jahr wird geprüft, ob sich die Neuerung bewährt hat.