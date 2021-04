Der Landkreis wehrt sich energisch gegen die Praxis des Robert-Koch-Instituts (RKI), bei der Berechnung der Inzidenzzahlen die Angehörigen der Streitkräfte zwar bei den Infizierten, nicht aber bei den Einwohnerzahlen mit zu berücksichtigen. Einstimmig hat der Lauterer Kreistag am Montagnachmittag eine Resolution beschlossen, in der die Bundesregierung aufgefordert wird, die „falschen Inzidenzzahlen umgehend zu korrigieren“. In den offiziellen und nun seit Inkrafttreten der „Bundesnotbremse“ rechtlich bindenden Zahlen des RKI zum Infektionsgeschehen sind die hier wohnenden Angehörigen der Streitkräfte nur dann erfasst, wenn sie erkrankt sind. Das habe zur Folge, dass die Zahlen weit höher ausgewiesen werden als in anderen Regionen.

„Offensichtlicher Fehler“ mit schwerwiegenden Folgen

„Obwohl dieser Fehler offenkundig ist, werden diese Inzidenzwerte als Maßstab für weitreichende, die Grundrechte einschränkende Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz und Corona- Bekämpfungsverordnung zugrunde gelegt.“ Der statistische Fehler liege im Schnitt bei 15 bis 20 „Inzidenzpunkten“ und sei daher erheblich. Das Problem, auf das Landrat Ralf Leßmeister schon mehrfach aufmerksam gemacht hat, habe sich inzwischen deutlich verschärft und sei von hoher praktischer Relevanz. „Denn seit dem Wochenende liegen wir unter Anrechnung der Streitkräfte unter einer Inzidenz von 100. Bei den offiziellen Zahlen des RKI liegt der Landkreis hingegen über 100 – mit weitreichenden Folgen für die Menschen im Landkreis.“

Mainz soll Zahlen offenlegen

Ferner wird die Landesregierung in der Resolution aufgefordert, die ihr bekannten Zahlen zu den hier stationierten Streitkräfteangehörigen an die zuständigen Stellen des Bundes weiterzugeben und auf deren Berücksichtigung zu drängen. „Dazu gehören ausdrücklich auch die Angehörigen der Streitkräfte, die nicht in die Berechnung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) einfließen.“ Im LFAG geht das Land von rund 24.000 Angehörigen der Streitkräfte in Stadt und Landkreis aus, tatsächlich liegt deren Anzahl aber deutlich darüber. „Der Kreistag erwartet, dass die Zahlen komplett offengelegt und deren Weiterleitung mit höchster Priorität verfolgt wird.“ Sollte die offensichtlich falsche Berechnung durch das RKI nicht korrigiert werden, schloss der Kreistag ausdrücklich nicht aus, auch juristische Schritte einzuleiten.