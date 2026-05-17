Im Hütschenhausener Ortsteil Katzenbach wird gebaut: Die Straßenmeisterei Landstuhl führt Straßenunterhaltungsarbeiten auf der K4 (Teilstück Brunnenstraße) durch. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 20. Mai, und werden voraussichtlich bis Dienstag, 29 Mai, abgeschlossen sein, teilt die Straßenmeisterei mit. „Zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit auf der Baustelle und aufgrund der nicht ausreichenden Fahrbahnbreite können diese Arbeiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden“, bittet sie die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Behinderungen. Eine innerörtliche Umleitungsstrecke (U8) ist ausgeschildert.